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"أحمد موسى": أحب "النصر" وسأكمل تعاقدي معهم ولن أرحل في الصيف الحالي

نفى ما يتردد من أنباء عن خبر الرحيل إلى الدوري التركي

ردّ اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى محترف فريق النصر الحالي، على الأنباء التي تم تداولها مؤخراً برحيله عن الفريق والانتقال للدوري التركي تحديداً رفقة فريق فناربخشة .

وقال اللاعب في جلسة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بحسب ما نقلت عدد من الصحف النيجيرية إنه لن يغادر النصر في الصيف الحالي وأنه يحب الفريق وسيستكمل عقده معهم.

وتحدث اللاعب عن الأنباء التي ربطته بالانتقال لفناربخشة التركي حيث قال: "لدي عقد ممتد مع الفريق لنهاية الموسم المقبل وأنا سعيد مع النصر وأحب اللعب للفريق وسأكمل تعاقدي معهم".

وكان "موسى" قد انضم للنصر في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة قياسية حتى الآن في تاريخ المسابقة السعودية بقيمة فاقت الـ 15 مليون يورو للنادي الإنجليزي بخلاف مستحقات اللاعب السنوية.

وشارك اللاعب مع الفريق منذ الموسم المضي، حيث ساهم في تحقيق لقب الدوري الاستثنائي، كما شارك الموسم الحالي في 41 مباراة سجل فيهم 7 أهداف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أحمد موسى": أحب "النصر" وسأكمل تعاقدي معهم ولن أرحل في الصيف الحالي
سبق

ردّ اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى محترف فريق النصر الحالي، على الأنباء التي تم تداولها مؤخراً برحيله عن الفريق والانتقال للدوري التركي تحديداً رفقة فريق فناربخشة .

وقال اللاعب في جلسة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بحسب ما نقلت عدد من الصحف النيجيرية إنه لن يغادر النصر في الصيف الحالي وأنه يحب الفريق وسيستكمل عقده معهم.

وتحدث اللاعب عن الأنباء التي ربطته بالانتقال لفناربخشة التركي حيث قال: "لدي عقد ممتد مع الفريق لنهاية الموسم المقبل وأنا سعيد مع النصر وأحب اللعب للفريق وسأكمل تعاقدي معهم".

وكان "موسى" قد انضم للنصر في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة قياسية حتى الآن في تاريخ المسابقة السعودية بقيمة فاقت الـ 15 مليون يورو للنادي الإنجليزي بخلاف مستحقات اللاعب السنوية.

وشارك اللاعب مع الفريق منذ الموسم المضي، حيث ساهم في تحقيق لقب الدوري الاستثنائي، كما شارك الموسم الحالي في 41 مباراة سجل فيهم 7 أهداف.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
04:09 PM

"أحمد موسى": أحب "النصر" وسأكمل تعاقدي معهم ولن أرحل في الصيف الحالي

نفى ما يتردد من أنباء عن خبر الرحيل إلى الدوري التركي

A A A
محمد السيّد - الرياض
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ردّ اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى محترف فريق النصر الحالي، على الأنباء التي تم تداولها مؤخراً برحيله عن الفريق والانتقال للدوري التركي تحديداً رفقة فريق فناربخشة .

وقال اللاعب في جلسة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بحسب ما نقلت عدد من الصحف النيجيرية إنه لن يغادر النصر في الصيف الحالي وأنه يحب الفريق وسيستكمل عقده معهم.

وتحدث اللاعب عن الأنباء التي ربطته بالانتقال لفناربخشة التركي حيث قال: "لدي عقد ممتد مع الفريق لنهاية الموسم المقبل وأنا سعيد مع النصر وأحب اللعب للفريق وسأكمل تعاقدي معهم".

وكان "موسى" قد انضم للنصر في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة قياسية حتى الآن في تاريخ المسابقة السعودية بقيمة فاقت الـ 15 مليون يورو للنادي الإنجليزي بخلاف مستحقات اللاعب السنوية.

وشارك اللاعب مع الفريق منذ الموسم المضي، حيث ساهم في تحقيق لقب الدوري الاستثنائي، كما شارك الموسم الحالي في 41 مباراة سجل فيهم 7 أهداف.

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