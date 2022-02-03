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"العواد" يستقبل مسؤولًا أوروبيًّا ويناقش معه التعاون في مجال حقوق الإنسان

استعرض معه جهود حكومة المملكة والإصلاحات الرائدة التي تبنّتها وفقاً للرؤية

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه بمقر الهيئة اليوم، نائب المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي كارل هاليرجارد، بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت.

وشهد اللقاء مناقشة التعاون في مجال حقوق الإنسان بين الجانبين، وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح "العواد" خلال اللقاء جهود حكومة المملكة وحرصها على حماية حقوق الإنسان والإصلاحات الرائدة التي تبنتها المملكة وفقاً لرؤية 2030.

رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يستقبل مسؤولًا أوروبيًّا ويناقش معه التعاون في مجال حقوق الإنسان
سبق

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه بمقر الهيئة اليوم، نائب المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي كارل هاليرجارد، بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت.

وشهد اللقاء مناقشة التعاون في مجال حقوق الإنسان بين الجانبين، وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح "العواد" خلال اللقاء جهود حكومة المملكة وحرصها على حماية حقوق الإنسان والإصلاحات الرائدة التي تبنتها المملكة وفقاً لرؤية 2030.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
03:59 PM

"العواد" يستقبل مسؤولًا أوروبيًّا ويناقش معه التعاون في مجال حقوق الإنسان

استعرض معه جهود حكومة المملكة والإصلاحات الرائدة التي تبنّتها وفقاً للرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه بمقر الهيئة اليوم، نائب المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي كارل هاليرجارد، بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونت.

وشهد اللقاء مناقشة التعاون في مجال حقوق الإنسان بين الجانبين، وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح "العواد" خلال اللقاء جهود حكومة المملكة وحرصها على حماية حقوق الإنسان والإصلاحات الرائدة التي تبنتها المملكة وفقاً لرؤية 2030.

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