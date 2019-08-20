‪أكثر من 6 آلاف مستفيد من مشروع الأضاحي بجمعية "نفع" الخيرية

أنهت جمعية "نفع" الخيرية بجدة، توزيع 1128 أضحية، استفاد منها أكثر من ستة آلاف شخص من المسجلين في كشوف الجمعية؛ وذلك ضمن مشروع "أضحيتي نفعي" الذي نفّذته الجمعية بالتنسيق مع جمعية مراكز الأحياء؛ ممثلة في مركز حي المنتزهات النموذجي، وبالتعاون مع فريق سفراء التطوع.

وأشار المدير التنفيذي للجمعية، صالح بن ناصر العمري، إلى أن مشروع "أضحيتي نفعي"، تم تنفيذه من خلال مبادرة المواطنين والمقيمين بتوكيل الجمعية؛ نيابة عنهم في القيام بشعيرة الأضحية وتوزيع لحومها على مستحقيها‪.

ونوّه "العمري" بتبرعات أهل الخير التي ساهمت في تخطي العدد المستهدف من الأضاحي؛ مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الجمعية في قلوب المتبرعين والموكلين؛ لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع موردي المواشي على شراء رؤوس الأضاحي مبكرًا؛ فيما قام على المشروع لجنة مكونة من 80 موظفًا ومتطوعًا ومشرفًا، نفّذوا 8320 ساعة عمل بواقع ثمان ساعات عمل يومية خلال 13 يومًا في المشروع الذي تَضَمّن فحص الأضاحي؛ للتأكد من سلامتها لشعيرة الأضحية، ومن ثم الشراء وعملية تقطيع اللحوم وتجهيزها داخل أكياس، ونقلها عبر سيارات مبردة وصحية إلى موقع التوزيع المحدد؛ حيث تولت لجنة التوزيع عمليات تسليمها إلى مستحقيها. وقدم "العمري" شكره وتقديره للقائمين على المشروع، وكل من قدَّم وساهم في دعم مشروع الأضاحي.

من جهة أخرى، تواصل الجمعية هذا الأسبوع خطتها لتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخيرية المدرسية لأبنائها ممن هم على قوائم مستفيديها من الأيتام؛ استعدادًا للعام الدراسي 1440/ 1441؛ حيث فتحت الباب للراغبين في تأمين الزي المدرسي ومستلزمات الحقيبة المدرسية لعدد ألفيْ يتيم ويتيمة، في مرحلتيْ رياض الأطفال والابتدائية؛ فيما يستطيع المتبرع المشاركة والتبرع من خلال المتجر الإلكتروني على موقع الجمعية:

‏‪http://nafa.org.sa/