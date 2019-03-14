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تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في موريتانيا

لمواطن أسترالي قادم من أوروبا عبر مطار نواكشوط

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، تعود لمواطن أسترالي قادم من أوروبا عبر مطار نواكشوط.

وأوضحت الوزارة أن المواطن الأسترالي وصل نواكشوط الاثنين الماضي قادمًا من أوروبا، وقد عزل نفسه في فندق بنواكشوط بعد ملاحظته أعراضًا شبيهة بأعراض فيروس كورونا.

وقد تم إبلاغ وزارة الصحة بحالته التي بدورها أخذت عينات لفحصها ليتأكد من إثرها إصابته بالفيروس، وعزله.

فيروس كورونا الجديد

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تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في موريتانيا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، تعود لمواطن أسترالي قادم من أوروبا عبر مطار نواكشوط.

وأوضحت الوزارة أن المواطن الأسترالي وصل نواكشوط الاثنين الماضي قادمًا من أوروبا، وقد عزل نفسه في فندق بنواكشوط بعد ملاحظته أعراضًا شبيهة بأعراض فيروس كورونا.

وقد تم إبلاغ وزارة الصحة بحالته التي بدورها أخذت عينات لفحصها ليتأكد من إثرها إصابته بالفيروس، وعزله.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
04:09 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:31 PM

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في موريتانيا

لمواطن أسترالي قادم من أوروبا عبر مطار نواكشوط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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384

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، تعود لمواطن أسترالي قادم من أوروبا عبر مطار نواكشوط.

وأوضحت الوزارة أن المواطن الأسترالي وصل نواكشوط الاثنين الماضي قادمًا من أوروبا، وقد عزل نفسه في فندق بنواكشوط بعد ملاحظته أعراضًا شبيهة بأعراض فيروس كورونا.

وقد تم إبلاغ وزارة الصحة بحالته التي بدورها أخذت عينات لفحصها ليتأكد من إثرها إصابته بالفيروس، وعزله.

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