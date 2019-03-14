أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، تعود لمواطن أسترالي قادم من أوروبا عبر مطار نواكشوط. وأوضحت الوزارة أن المواطن الأسترالي وصل نواكشوط الاثنين الماضي قادمًا من أوروبا، وقد عزل نفسه في فندق بنواكشوط بعد ملاحظته أعراضًا شبيهة بأعراض فيروس كورونا. وقد تم إبلاغ وزارة الصحة بحالته التي بدورها أخذت عينات لفحصها ليتأكد من إثرها إصابته بالفيروس، وعزله.

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في موريتانيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-14 أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، تعود لمواطن أسترالي قادم من أوروبا عبر مطار نواكشوط.



وأوضحت الوزارة أن المواطن الأسترالي وصل نواكشوط الاثنين الماضي قادمًا من أوروبا، وقد عزل نفسه في فندق بنواكشوط بعد ملاحظته أعراضًا شبيهة بأعراض فيروس كورونا.



وقد تم إبلاغ وزارة الصحة بحالته التي بدورها أخذت عينات لفحصها ليتأكد من إثرها إصابته بالفيروس، وعزله.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 04:09 PM

اخر تعديل 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 05:31 PM

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في موريتانيا لمواطن أسترالي قادم من أوروبا عبر مطار نواكشوط





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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، تعود لمواطن أسترالي قادم من أوروبا عبر مطار نواكشوط.



وأوضحت الوزارة أن المواطن الأسترالي وصل نواكشوط الاثنين الماضي قادمًا من أوروبا، وقد عزل نفسه في فندق بنواكشوط بعد ملاحظته أعراضًا شبيهة بأعراض فيروس كورونا.



وقد تم إبلاغ وزارة الصحة بحالته التي بدورها أخذت عينات لفحصها ليتأكد من إثرها إصابته بالفيروس، وعزله.