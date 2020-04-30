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من أبو ظبي.. سفير المملكة بالإمارات يودع المواطنين العائدين إلى المملكة

بلغ عددهم 231 مواطنًا تم إجلاؤهم إلى الدمام.. أشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة

ودع سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات تركي الدخيل، اليوم، 231 مواطنًا من مطار أبو ظبي كانوا عائدين إلى مطار الملك فهد بالدمام ضمن الإجلاء التي تقوم به المملكة لرعاياها خارج الوطن ونقلهم إلى داخل الوطن، عبر طائرات الخطوط السعودية؛ إثر جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم.

وألقى السفير السعودي كلمة بحضور مسؤولين في الخطوط السعودية، أكد من خلالها على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالمواطنين خارج المملكة، وأشاد بتوجيهاتهما السديدة حيال هذا الأمر، وكذلك متابعة وزير الخارجية.

سفير المملكة بالإمارات تركي الدخيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من أبو ظبي.. سفير المملكة بالإمارات يودع المواطنين العائدين إلى المملكة
سبق

ودع سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات تركي الدخيل، اليوم، 231 مواطنًا من مطار أبو ظبي كانوا عائدين إلى مطار الملك فهد بالدمام ضمن الإجلاء التي تقوم به المملكة لرعاياها خارج الوطن ونقلهم إلى داخل الوطن، عبر طائرات الخطوط السعودية؛ إثر جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم.

وألقى السفير السعودي كلمة بحضور مسؤولين في الخطوط السعودية، أكد من خلالها على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالمواطنين خارج المملكة، وأشاد بتوجيهاتهما السديدة حيال هذا الأمر، وكذلك متابعة وزير الخارجية.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
08:20 PM

من أبو ظبي.. سفير المملكة بالإمارات يودع المواطنين العائدين إلى المملكة

بلغ عددهم 231 مواطنًا تم إجلاؤهم إلى الدمام.. أشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
1
5,320

ودع سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات تركي الدخيل، اليوم، 231 مواطنًا من مطار أبو ظبي كانوا عائدين إلى مطار الملك فهد بالدمام ضمن الإجلاء التي تقوم به المملكة لرعاياها خارج الوطن ونقلهم إلى داخل الوطن، عبر طائرات الخطوط السعودية؛ إثر جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم.

وألقى السفير السعودي كلمة بحضور مسؤولين في الخطوط السعودية، أكد من خلالها على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالمواطنين خارج المملكة، وأشاد بتوجيهاتهما السديدة حيال هذا الأمر، وكذلك متابعة وزير الخارجية.

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