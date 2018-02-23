الاتحاد حسمها بثلاثة في "شوط".. الشباب يتجرع مرارة السقوط

تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك لمواجهة الباطن

حسم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك أمام ضيفه الشباب منذ الشوط الأول بعد أن كسبه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي المسابقة وسط حضور جماهيري تجاوز حاجز الـ٥٧ ألف متفرج، وسيواجه الاتحاد نظيره الباطن في الدور المقبل.



بدأت المباراة بسيطرة متبادلة من الطرفين، وفي الدقيقة ٤ عبدالعزيز العرياني يتلاعب بدفاع الشباب ويسدد كرة ضعيفة، رد عليها في الدقيقة ٨ الشباب بكرة عرضية ضربها محمد بن يطو أبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة ١١ ضرب مؤيد اللافي كرة عرضية برأسه أبدع عساف القرني في إبعادها.

الدقيقة ١٤ شهدت تبديلاً اضطراريًّا للاتحاد بخروج فيلانويفا للإصابة ودخول عمار النجار.

وفي الدقيقة ٢٢ تركي العمار يتجاوز بدر النخلي ويسدد كرة مرت بجوار مرمى الاتحاد.

شهدت الدقيقة ٢٦ أول أهداف الاتحاد من خطأ نفذه عمار النجار، ضربها بدر النخلي برأسه على يسار فاروق مصطفى.

نجح الاتحاد في إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة ٣٧ بعد ركلة ركنية ضربها أحمد عكايشي برأسه وأكملها عدنان فلاتة برأسه في الشباك.

استغل الاتحاد الانهيار الشبابي وسجل هدفاً ثالثاً في الدقيقة ٤٤ بعد كرة سددها محمود كهربا وارتطمت برأس محمد سالم غير اتجاه الكرة.



أجرى كارينيو مدرب الشباب تبديلين مطلع الحصة الثانية بدخول ناصر الشمراني وعمرو بركات، وذلك من أجل تحسين الجانب الهجومي.

هدأ رتم المباراة، ولم تشهد خطورة، وفي الدقيقة ٥٩ سدد عمرو بركات كرة بجوار المرمى.

وعند الدقيقة ٧٠ لعب محمد بن يطو كرة عرضية مرت من أمام ناصر الشمراني.

وفي الدقيقة ٧٧ ينفرد محمود كهربا بمرمى الشباب ويتدخل فاروق مصطفى ويبعد الكرة.

الدقيقة ٩٢ شهدت أول أهداف الشباب بعد تمريرة عمرو بركات إلى أوبيا واجه المرمى وضعها على يسار عساف القرني.