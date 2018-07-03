النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

مسؤول أمريكي: الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط تعوّض انخفاض الإنتاج الإيراني

قال: نضغط على طهران لخفض إيراداتها من النفط إلى صفر.. سعياً لتغيير سلوكها في المنطقة

كشف مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن حملة الضغط التي تشنها الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى خفض إيرادات طهران من النفط إلى صفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها في المنطقة، حسب رويترز .

وأشار براين هوك مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه يعتقد أن هناك طاقة إنتاجية عالمية احتياطية تكفي لتعويض تقلص الإمدادات الإيرانية.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض واردات أكبر عدد ممكن من الدول من النفط الإيراني إلى صفر، وستعمل بلاده مع حلفاء على أساس كل حالة على حدة، لكن واشنطن لا تخطط لمنح إعفاءات من العقوبات.

وتابع :"يتمثل هدفنا في زيادة الضغط على النظام الإيراني من خلال خفض إيراداته من مبيعات النفط الخام إلى صفر.. ونعمل على تقليل الانقطاعات في السوق العالمية، لكننا على ثقة بأن هناك طاقة إضافية عالمية كافية من النفط".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
مسؤول أمريكي: الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط تعوّض انخفاض الإنتاج الإيراني
سبق

كشف مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن حملة الضغط التي تشنها الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى خفض إيرادات طهران من النفط إلى صفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها في المنطقة، حسب رويترز .

وأشار براين هوك مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه يعتقد أن هناك طاقة إنتاجية عالمية احتياطية تكفي لتعويض تقلص الإمدادات الإيرانية.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض واردات أكبر عدد ممكن من الدول من النفط الإيراني إلى صفر، وستعمل بلاده مع حلفاء على أساس كل حالة على حدة، لكن واشنطن لا تخطط لمنح إعفاءات من العقوبات.

وتابع :"يتمثل هدفنا في زيادة الضغط على النظام الإيراني من خلال خفض إيراداته من مبيعات النفط الخام إلى صفر.. ونعمل على تقليل الانقطاعات في السوق العالمية، لكننا على ثقة بأن هناك طاقة إضافية عالمية كافية من النفط".

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
12:11 AM

مسؤول أمريكي: الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط تعوّض انخفاض الإنتاج الإيراني

قال: نضغط على طهران لخفض إيراداتها من النفط إلى صفر.. سعياً لتغيير سلوكها في المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,607

كشف مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن حملة الضغط التي تشنها الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى خفض إيرادات طهران من النفط إلى صفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها في المنطقة، حسب رويترز .

وأشار براين هوك مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه يعتقد أن هناك طاقة إنتاجية عالمية احتياطية تكفي لتعويض تقلص الإمدادات الإيرانية.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض واردات أكبر عدد ممكن من الدول من النفط الإيراني إلى صفر، وستعمل بلاده مع حلفاء على أساس كل حالة على حدة، لكن واشنطن لا تخطط لمنح إعفاءات من العقوبات.

وتابع :"يتمثل هدفنا في زيادة الضغط على النظام الإيراني من خلال خفض إيراداته من مبيعات النفط الخام إلى صفر.. ونعمل على تقليل الانقطاعات في السوق العالمية، لكننا على ثقة بأن هناك طاقة إضافية عالمية كافية من النفط".

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,566
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,974
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,069
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,377

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة