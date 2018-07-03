مسؤول أمريكي: الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط تعوّض انخفاض الإنتاج الإيراني

قال: نضغط على طهران لخفض إيراداتها من النفط إلى صفر.. سعياً لتغيير سلوكها في المنطقة

كشف مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن حملة الضغط التي تشنها الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى خفض إيرادات طهران من النفط إلى صفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها في المنطقة، حسب رويترز .



وأشار براين هوك مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه يعتقد أن هناك طاقة إنتاجية عالمية احتياطية تكفي لتعويض تقلص الإمدادات الإيرانية.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض واردات أكبر عدد ممكن من الدول من النفط الإيراني إلى صفر، وستعمل بلاده مع حلفاء على أساس كل حالة على حدة، لكن واشنطن لا تخطط لمنح إعفاءات من العقوبات.

وتابع :"يتمثل هدفنا في زيادة الضغط على النظام الإيراني من خلال خفض إيراداته من مبيعات النفط الخام إلى صفر.. ونعمل على تقليل الانقطاعات في السوق العالمية، لكننا على ثقة بأن هناك طاقة إضافية عالمية كافية من النفط".