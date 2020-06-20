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الصين: 27 إصابة جديدة بكورونا وتجاوز الإصابات في بكين 200 حالة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 21 إصابة في بكين، التي لا تزال تكافح لاحتواء تفشي الفيروس على مدى أسبوع في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بها.

كما تم تسجيل ثلاث حالات وافدة في جواندوند وحالة واحدة في شنغهاي.

وتأكدت حتى الآن 200 إصابة في العاصمة منذ تتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينغتاي جنوب غربي العاصمة الأسبوع الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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الصين: 27 إصابة جديدة بكورونا وتجاوز الإصابات في بكين 200 حالة
سبق

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 21 إصابة في بكين، التي لا تزال تكافح لاحتواء تفشي الفيروس على مدى أسبوع في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بها.

كما تم تسجيل ثلاث حالات وافدة في جواندوند وحالة واحدة في شنغهاي.

وتأكدت حتى الآن 200 إصابة في العاصمة منذ تتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينغتاي جنوب غربي العاصمة الأسبوع الماضي.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
10:27 AM

الصين: 27 إصابة جديدة بكورونا وتجاوز الإصابات في بكين 200 حالة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 21 إصابة في بكين، التي لا تزال تكافح لاحتواء تفشي الفيروس على مدى أسبوع في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بها.

كما تم تسجيل ثلاث حالات وافدة في جواندوند وحالة واحدة في شنغهاي.

وتأكدت حتى الآن 200 إصابة في العاصمة منذ تتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينغتاي جنوب غربي العاصمة الأسبوع الماضي.

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