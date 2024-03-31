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الوفد الإعلامي السعودي يلتقي رؤساء ومديري تحرير الصحف التونسية

بحضور وزير الإعلام بقاعة قرطاج في فندق "قولدن توليب قمرت" بالعاصمة

التقى أعضاء الوفد الإعلامي السعودي المرافق لتغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين اليوم، مع رؤساء التحرير والإعلاميين والمثقفين التونسيين، وذلك بقاعة قرطاج في فندق "قولدن توليب قمرت" بالعاصمة تونس.

جاء اللقاء على هامش الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الجمهورية التونسية، وبحضور وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة وقدرات الشباب في خدمة الإعلام بمختلف منصاته لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية التعاون الإعلامي بما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة وتونس، وتنسيق العمل الإعلامي بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا العالم العربي.

وفي ختام اللقاء، فُتِح باب النقاش والمداخلات بين الجانبين لخدمة العمل الإعلامي المشترك بين البلدين الشقيقين.

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الوفد الإعلامي السعودي يلتقي رؤساء ومديري تحرير الصحف التونسية
سبق

التقى أعضاء الوفد الإعلامي السعودي المرافق لتغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين اليوم، مع رؤساء التحرير والإعلاميين والمثقفين التونسيين، وذلك بقاعة قرطاج في فندق "قولدن توليب قمرت" بالعاصمة تونس.

جاء اللقاء على هامش الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الجمهورية التونسية، وبحضور وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة وقدرات الشباب في خدمة الإعلام بمختلف منصاته لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية التعاون الإعلامي بما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة وتونس، وتنسيق العمل الإعلامي بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا العالم العربي.

وفي ختام اللقاء، فُتِح باب النقاش والمداخلات بين الجانبين لخدمة العمل الإعلامي المشترك بين البلدين الشقيقين.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
06:29 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:54 AM

الوفد الإعلامي السعودي يلتقي رؤساء ومديري تحرير الصحف التونسية

بحضور وزير الإعلام بقاعة قرطاج في فندق "قولدن توليب قمرت" بالعاصمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى أعضاء الوفد الإعلامي السعودي المرافق لتغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين اليوم، مع رؤساء التحرير والإعلاميين والمثقفين التونسيين، وذلك بقاعة قرطاج في فندق "قولدن توليب قمرت" بالعاصمة تونس.

جاء اللقاء على هامش الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الجمهورية التونسية، وبحضور وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة وقدرات الشباب في خدمة الإعلام بمختلف منصاته لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية التعاون الإعلامي بما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة وتونس، وتنسيق العمل الإعلامي بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا العالم العربي.

وفي ختام اللقاء، فُتِح باب النقاش والمداخلات بين الجانبين لخدمة العمل الإعلامي المشترك بين البلدين الشقيقين.

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