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تحضيراً للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يدشّن معسكر جدة

بمشاركة 30 لاعباً.. وحتى 17 أكتوبر

افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم اليوم الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى الـ17 من الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم أولى تدريباته على الملعب الرديف لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني بندر باصريح (30) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: سعد القرني، ورائد أزيبي، ومشاري سنيور، وعبدالله البيشي، وطاهر الوادي، وخالد دغريري، ومحمد العوفي، وحسين صبياني، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وعوض الناشري، وزياد الجهني، ومشعل صبياني، وسعد الموسى، ونواف المطيري، وعلي فؤاد، وحمزة كعبي، وباسل الحضيف، وأحمد الغامدي، وأحمد باحسين، ونواف العصيمي، وهزاع الغامدي، وباسم صديق، وهيثم عسيري، وخليل العبسي، وتركي المطيري، ومحمد مران، وحسن العلي، وريان البلوشي، وعبدالعزيز الحسني.

يذكر أن الأخضر جاء في المجموعة السادسة وإلى جوار منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التـي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحضيراً للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يدشّن معسكر جدة
سبق

افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم اليوم الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى الـ17 من الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم أولى تدريباته على الملعب الرديف لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني بندر باصريح (30) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: سعد القرني، ورائد أزيبي، ومشاري سنيور، وعبدالله البيشي، وطاهر الوادي، وخالد دغريري، ومحمد العوفي، وحسين صبياني، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وعوض الناشري، وزياد الجهني، ومشعل صبياني، وسعد الموسى، ونواف المطيري، وعلي فؤاد، وحمزة كعبي، وباسل الحضيف، وأحمد الغامدي، وأحمد باحسين، ونواف العصيمي، وهزاع الغامدي، وباسم صديق، وهيثم عسيري، وخليل العبسي، وتركي المطيري، ومحمد مران، وحسن العلي، وريان البلوشي، وعبدالعزيز الحسني.

يذكر أن الأخضر جاء في المجموعة السادسة وإلى جوار منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التـي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
10:34 PM

تحضيراً للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يدشّن معسكر جدة

بمشاركة 30 لاعباً.. وحتى 17 أكتوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم اليوم الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى الـ17 من الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم أولى تدريباته على الملعب الرديف لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني بندر باصريح (30) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: سعد القرني، ورائد أزيبي، ومشاري سنيور، وعبدالله البيشي، وطاهر الوادي، وخالد دغريري، ومحمد العوفي، وحسين صبياني، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وعوض الناشري، وزياد الجهني، ومشعل صبياني، وسعد الموسى، ونواف المطيري، وعلي فؤاد، وحمزة كعبي، وباسل الحضيف، وأحمد الغامدي، وأحمد باحسين، ونواف العصيمي، وهزاع الغامدي، وباسم صديق، وهيثم عسيري، وخليل العبسي، وتركي المطيري، ومحمد مران، وحسن العلي، وريان البلوشي، وعبدالعزيز الحسني.

يذكر أن الأخضر جاء في المجموعة السادسة وإلى جوار منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التـي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.

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