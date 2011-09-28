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"النفيعي" يعد الأهلي بمكافأة مجزية وكبيرة.. في حال تجاوز النصر

يلتقي الفريقان في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وعد رئيس النادي الأهلي السابق ماجد النفيعي بمكافأة خاصة للاعبي الفريق الكروي الأول، في حال التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب النصر.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه النفيعي مع رئيس النادي الحالي عبدالإله مؤمنة، واعداً بمكافأة تحفيزية مجزية للفريق في حال بلوغه نصف نهائي دوري الأبطال.

وسرت أخبار أن المكافأة قد تصل إلى 100 ألف ريال لكل لاعب.

الجدير بالذكر أن قرعة دور ربع النهائي أوقعت الأهلي أمام النصر، على أن يقابل الفائز منهما، الفائز من مواجهة بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي في دور نصف النهائي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النفيعي" يعد الأهلي بمكافأة مجزية وكبيرة.. في حال تجاوز النصر
سبق

وعد رئيس النادي الأهلي السابق ماجد النفيعي بمكافأة خاصة للاعبي الفريق الكروي الأول، في حال التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب النصر.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه النفيعي مع رئيس النادي الحالي عبدالإله مؤمنة، واعداً بمكافأة تحفيزية مجزية للفريق في حال بلوغه نصف نهائي دوري الأبطال.

وسرت أخبار أن المكافأة قد تصل إلى 100 ألف ريال لكل لاعب.

الجدير بالذكر أن قرعة دور ربع النهائي أوقعت الأهلي أمام النصر، على أن يقابل الفائز منهما، الفائز من مواجهة بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي في دور نصف النهائي.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
07:29 PM

"النفيعي" يعد الأهلي بمكافأة مجزية وكبيرة.. في حال تجاوز النصر

يلتقي الفريقان في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وعد رئيس النادي الأهلي السابق ماجد النفيعي بمكافأة خاصة للاعبي الفريق الكروي الأول، في حال التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب النصر.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه النفيعي مع رئيس النادي الحالي عبدالإله مؤمنة، واعداً بمكافأة تحفيزية مجزية للفريق في حال بلوغه نصف نهائي دوري الأبطال.

وسرت أخبار أن المكافأة قد تصل إلى 100 ألف ريال لكل لاعب.

الجدير بالذكر أن قرعة دور ربع النهائي أوقعت الأهلي أمام النصر، على أن يقابل الفائز منهما، الفائز من مواجهة بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي في دور نصف النهائي.

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