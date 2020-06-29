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فيديو الإنقاذ والعمل الجماعي.. شاب يُخرج ماعزًا سقطت في بئر ضيقة

نشره مسؤول هندي على "تويتر" وعلّق قائلًا: الرجاء شاهد حتى النهاية

شارك مسؤول هندي مقطع فيديو، يوثّق دخول شاب في بئر عميقة ضيقة لإنقاذ ماعز صغيرة سقطت فيها.

ووفق "سبوتنيك عربي"، يُظهر مقطع الفيديو قيام مجموعة من الشباب بالإمساك بأرجل صديقهم؛ بُغية تَمَكّنه من الدخول إلى البئر، وبعد عدة ثوان نجح بشق الأنفس في إخراج الماعز.

وعلق المسؤول الهندي على الفيديو: "العمل الجماعي والشجاعة أنقذت حياة الماعز، الرجاء شاهد حتى النهاية".

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فيديو الإنقاذ والعمل الجماعي.. شاب يُخرج ماعزًا سقطت في بئر ضيقة
سبق

شارك مسؤول هندي مقطع فيديو، يوثّق دخول شاب في بئر عميقة ضيقة لإنقاذ ماعز صغيرة سقطت فيها.

ووفق "سبوتنيك عربي"، يُظهر مقطع الفيديو قيام مجموعة من الشباب بالإمساك بأرجل صديقهم؛ بُغية تَمَكّنه من الدخول إلى البئر، وبعد عدة ثوان نجح بشق الأنفس في إخراج الماعز.

وعلق المسؤول الهندي على الفيديو: "العمل الجماعي والشجاعة أنقذت حياة الماعز، الرجاء شاهد حتى النهاية".

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
11:54 AM

فيديو الإنقاذ والعمل الجماعي.. شاب يُخرج ماعزًا سقطت في بئر ضيقة

نشره مسؤول هندي على "تويتر" وعلّق قائلًا: الرجاء شاهد حتى النهاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,592

شارك مسؤول هندي مقطع فيديو، يوثّق دخول شاب في بئر عميقة ضيقة لإنقاذ ماعز صغيرة سقطت فيها.

ووفق "سبوتنيك عربي"، يُظهر مقطع الفيديو قيام مجموعة من الشباب بالإمساك بأرجل صديقهم؛ بُغية تَمَكّنه من الدخول إلى البئر، وبعد عدة ثوان نجح بشق الأنفس في إخراج الماعز.

وعلق المسؤول الهندي على الفيديو: "العمل الجماعي والشجاعة أنقذت حياة الماعز، الرجاء شاهد حتى النهاية".

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