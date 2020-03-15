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4 مراحل لتطوّر الإصابة بفيروس "كورونا" .. حذارِ من نقطة التحوّل

يبدأ بنزلة برد عادية حتى يصبح قاتلاً .. ومهارة الطبيب قد تُنقذ المريض

حدّد اختصاصي في أمراض الرئة، أربع مراحل لتطور الالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس التاجي المسبّب لمرض COVID-19.

وقال كبير اختصاصي أمراض الرئة في روسيا، ألكسندر تشوتشالين: "للمرض نفسه أربع مراحل محدّدة على الأقل: المرحلة الأولى هي نزلة برد عادية، لا شيء مميزاً، 7 - 9 أيام تقريباً، وفي المرحلة الثانية، خلال الفترة من اليوم التاسع إلى اليوم الرابع عشر، تحدث نقطة تحوّل، ناتجة من تلف الخلايا الظهارية للجسم، بسبب الالتهاب الرئوي الجرثومي الفيروسي.

وأضاف تشوتشالين؛ وفق "سبوتنيك عربي"، يجب على الطبيب "إظهار مهارته" وتحديد المرض في المراحل الأولية.

ونقلت قناة "آر تي" عن الاختصاصي، أنه بخلاف ذلك، يتقدم المرض وينتقل إلى المرحلة الثالثة، التي تصاحبها مضاعفات خطيرة، وهي ما تسمّى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، حيث لا يستطيع الشخص التنفس من تلقاء نفسه دون مساعدة من جهاز تنفس اصطناعي للرئة".

وإذا لم يتم إيقاف المرض في هذه المرحلة، فإن مرحلته الأخيرة هي كبت المناعة، أيّ قمع المناعة الفطرية والمكتسبة، فيصبح قاتلاً، ويمكن أن تنضم إلى المرض الفطريات والبكتيريا الزائفة الزنجارية، حسب الطبيب.

اختصاصي في أمراض الرئة فيروس كورونا الجديد

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4 مراحل لتطوّر الإصابة بفيروس "كورونا" .. حذارِ من نقطة التحوّل
سبق

حدّد اختصاصي في أمراض الرئة، أربع مراحل لتطور الالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس التاجي المسبّب لمرض COVID-19.

وقال كبير اختصاصي أمراض الرئة في روسيا، ألكسندر تشوتشالين: "للمرض نفسه أربع مراحل محدّدة على الأقل: المرحلة الأولى هي نزلة برد عادية، لا شيء مميزاً، 7 - 9 أيام تقريباً، وفي المرحلة الثانية، خلال الفترة من اليوم التاسع إلى اليوم الرابع عشر، تحدث نقطة تحوّل، ناتجة من تلف الخلايا الظهارية للجسم، بسبب الالتهاب الرئوي الجرثومي الفيروسي.

وأضاف تشوتشالين؛ وفق "سبوتنيك عربي"، يجب على الطبيب "إظهار مهارته" وتحديد المرض في المراحل الأولية.

ونقلت قناة "آر تي" عن الاختصاصي، أنه بخلاف ذلك، يتقدم المرض وينتقل إلى المرحلة الثالثة، التي تصاحبها مضاعفات خطيرة، وهي ما تسمّى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، حيث لا يستطيع الشخص التنفس من تلقاء نفسه دون مساعدة من جهاز تنفس اصطناعي للرئة".

وإذا لم يتم إيقاف المرض في هذه المرحلة، فإن مرحلته الأخيرة هي كبت المناعة، أيّ قمع المناعة الفطرية والمكتسبة، فيصبح قاتلاً، ويمكن أن تنضم إلى المرض الفطريات والبكتيريا الزائفة الزنجارية، حسب الطبيب.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:20 AM

4 مراحل لتطوّر الإصابة بفيروس "كورونا" .. حذارِ من نقطة التحوّل

يبدأ بنزلة برد عادية حتى يصبح قاتلاً .. ومهارة الطبيب قد تُنقذ المريض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدّد اختصاصي في أمراض الرئة، أربع مراحل لتطور الالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس التاجي المسبّب لمرض COVID-19.

وقال كبير اختصاصي أمراض الرئة في روسيا، ألكسندر تشوتشالين: "للمرض نفسه أربع مراحل محدّدة على الأقل: المرحلة الأولى هي نزلة برد عادية، لا شيء مميزاً، 7 - 9 أيام تقريباً، وفي المرحلة الثانية، خلال الفترة من اليوم التاسع إلى اليوم الرابع عشر، تحدث نقطة تحوّل، ناتجة من تلف الخلايا الظهارية للجسم، بسبب الالتهاب الرئوي الجرثومي الفيروسي.

وأضاف تشوتشالين؛ وفق "سبوتنيك عربي"، يجب على الطبيب "إظهار مهارته" وتحديد المرض في المراحل الأولية.

ونقلت قناة "آر تي" عن الاختصاصي، أنه بخلاف ذلك، يتقدم المرض وينتقل إلى المرحلة الثالثة، التي تصاحبها مضاعفات خطيرة، وهي ما تسمّى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، حيث لا يستطيع الشخص التنفس من تلقاء نفسه دون مساعدة من جهاز تنفس اصطناعي للرئة".

وإذا لم يتم إيقاف المرض في هذه المرحلة، فإن مرحلته الأخيرة هي كبت المناعة، أيّ قمع المناعة الفطرية والمكتسبة، فيصبح قاتلاً، ويمكن أن تنضم إلى المرض الفطريات والبكتيريا الزائفة الزنجارية، حسب الطبيب.

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