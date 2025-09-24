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أمير الرياض لـ"سبق": شكرًا لرجال أمننا على مساهمتهم في نجاح فعاليات اليوم الوطني

قال إنهم وقود هذه المناسبات دائمًا.. ويستطيعون أن يحفظوها ويسيّروها بمسارها الصحيح

قدّر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عاليًا الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن والقطاعات الأمنية كافة في تنظيم وتيسير فعاليات اليوم الوطني الـ 89 في منطقة الرياض، وجميع مناطق ومحافظات السعودية؛ وهو ما كان له الدور الكبير في إنجاح تلك الفعاليات والمهرجانات، واستمتاع المواطنين والمقيمين بها.

وقال أمير منطقة الرياض في تصريح إلى "سبق" على هامش رعايته الليلة احتفالية وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 في مقر الوزارة بالرياض، بحضور وزير التعليم ونواب ووكلاء وقادة الوزارة، ردًّا على سؤالها عن دور رجال الأمن والجهات الأمنية في المساهمة في إنجاح فعاليات اليوم الوطني للمملكة دون وقوع أي حادثة تعكر صفو تلك الاحتفالات: "بلا شك هم وقود هذه المناسبات دائمًا، الذين يستطيعون فعلاً أن يحفظوها ويسيّروها في مسارها الصحيح؛ ولذلك أنا أشكرهم جميعًا في كل قطاعاتهم في منطقة الرياض، وفي جميع أجزاء السعودية، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله".

كما أشاد أمير الرياض في تصريح إلى "سبق" بما قدمه الطلاب والطالبات خلال الاحتفالية من لوحات فنية مبهرة، وصور جمالية في معرض "رؤية وطن" وأوبريت "وطن الشموخ"، وقال: "أنا سعيد بما شاهدته. كان عملاً عظيمًا، وإنجازًا ممتازًا. وأعتقد أنه يستفاد منه في كل المجالات؛ لأن الأبناء الذين شاركوا في هذا العمل، وأدوه خير أداء، نرجو لهم إن شاء الله التوفيق، وأن يكونوا مستمرين في هذا العطاء لما فيه الخير الدائم إن شاء الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض لـ"سبق": شكرًا لرجال أمننا على مساهمتهم في نجاح فعاليات اليوم الوطني
سبق

قدّر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عاليًا الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن والقطاعات الأمنية كافة في تنظيم وتيسير فعاليات اليوم الوطني الـ 89 في منطقة الرياض، وجميع مناطق ومحافظات السعودية؛ وهو ما كان له الدور الكبير في إنجاح تلك الفعاليات والمهرجانات، واستمتاع المواطنين والمقيمين بها.

وقال أمير منطقة الرياض في تصريح إلى "سبق" على هامش رعايته الليلة احتفالية وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 في مقر الوزارة بالرياض، بحضور وزير التعليم ونواب ووكلاء وقادة الوزارة، ردًّا على سؤالها عن دور رجال الأمن والجهات الأمنية في المساهمة في إنجاح فعاليات اليوم الوطني للمملكة دون وقوع أي حادثة تعكر صفو تلك الاحتفالات: "بلا شك هم وقود هذه المناسبات دائمًا، الذين يستطيعون فعلاً أن يحفظوها ويسيّروها في مسارها الصحيح؛ ولذلك أنا أشكرهم جميعًا في كل قطاعاتهم في منطقة الرياض، وفي جميع أجزاء السعودية، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله".

كما أشاد أمير الرياض في تصريح إلى "سبق" بما قدمه الطلاب والطالبات خلال الاحتفالية من لوحات فنية مبهرة، وصور جمالية في معرض "رؤية وطن" وأوبريت "وطن الشموخ"، وقال: "أنا سعيد بما شاهدته. كان عملاً عظيمًا، وإنجازًا ممتازًا. وأعتقد أنه يستفاد منه في كل المجالات؛ لأن الأبناء الذين شاركوا في هذا العمل، وأدوه خير أداء، نرجو لهم إن شاء الله التوفيق، وأن يكونوا مستمرين في هذا العطاء لما فيه الخير الدائم إن شاء الله".

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
12:00 AM

أمير الرياض لـ"سبق": شكرًا لرجال أمننا على مساهمتهم في نجاح فعاليات اليوم الوطني

قال إنهم وقود هذه المناسبات دائمًا.. ويستطيعون أن يحفظوها ويسيّروها بمسارها الصحيح

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,454

قدّر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عاليًا الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن والقطاعات الأمنية كافة في تنظيم وتيسير فعاليات اليوم الوطني الـ 89 في منطقة الرياض، وجميع مناطق ومحافظات السعودية؛ وهو ما كان له الدور الكبير في إنجاح تلك الفعاليات والمهرجانات، واستمتاع المواطنين والمقيمين بها.

وقال أمير منطقة الرياض في تصريح إلى "سبق" على هامش رعايته الليلة احتفالية وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 في مقر الوزارة بالرياض، بحضور وزير التعليم ونواب ووكلاء وقادة الوزارة، ردًّا على سؤالها عن دور رجال الأمن والجهات الأمنية في المساهمة في إنجاح فعاليات اليوم الوطني للمملكة دون وقوع أي حادثة تعكر صفو تلك الاحتفالات: "بلا شك هم وقود هذه المناسبات دائمًا، الذين يستطيعون فعلاً أن يحفظوها ويسيّروها في مسارها الصحيح؛ ولذلك أنا أشكرهم جميعًا في كل قطاعاتهم في منطقة الرياض، وفي جميع أجزاء السعودية، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله".

كما أشاد أمير الرياض في تصريح إلى "سبق" بما قدمه الطلاب والطالبات خلال الاحتفالية من لوحات فنية مبهرة، وصور جمالية في معرض "رؤية وطن" وأوبريت "وطن الشموخ"، وقال: "أنا سعيد بما شاهدته. كان عملاً عظيمًا، وإنجازًا ممتازًا. وأعتقد أنه يستفاد منه في كل المجالات؛ لأن الأبناء الذين شاركوا في هذا العمل، وأدوه خير أداء، نرجو لهم إن شاء الله التوفيق، وأن يكونوا مستمرين في هذا العطاء لما فيه الخير الدائم إن شاء الله".

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