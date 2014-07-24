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التونسي الجندوبي يضمن أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو

عقب وصوله اليوم لنهائي التايكوندو للرجال تحت 58 كلغ

ضمن البطل التونسي محمد خليل الجندوبي لبلاده تونس وللدول العربية، أولى الميداليات البراقة في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وذلك بوصوله لنهائي التايكوندو للرجال تحت 58 كلغ.

وتجاوز الجندوبي منافسه الكوري الجنوبي جون جانغ "21 عامًا" بطل العالم 2019 في نصف النهائي "25-19" ليضمن لتونس والعرب الميدالية الذهبية أو الفضية على الأقل.


وانتهت الجولة الأولى بالتعادل 5-5، والثانية لصالح البطل التونسي 4-3 والثالثة 16-11.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التونسي الجندوبي يضمن أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو
سبق

ضمن البطل التونسي محمد خليل الجندوبي لبلاده تونس وللدول العربية، أولى الميداليات البراقة في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وذلك بوصوله لنهائي التايكوندو للرجال تحت 58 كلغ.

وتجاوز الجندوبي منافسه الكوري الجنوبي جون جانغ "21 عامًا" بطل العالم 2019 في نصف النهائي "25-19" ليضمن لتونس والعرب الميدالية الذهبية أو الفضية على الأقل.


وانتهت الجولة الأولى بالتعادل 5-5، والثانية لصالح البطل التونسي 4-3 والثالثة 16-11.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
11:18 AM

التونسي الجندوبي يضمن أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو

عقب وصوله اليوم لنهائي التايكوندو للرجال تحت 58 كلغ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن البطل التونسي محمد خليل الجندوبي لبلاده تونس وللدول العربية، أولى الميداليات البراقة في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وذلك بوصوله لنهائي التايكوندو للرجال تحت 58 كلغ.

وتجاوز الجندوبي منافسه الكوري الجنوبي جون جانغ "21 عامًا" بطل العالم 2019 في نصف النهائي "25-19" ليضمن لتونس والعرب الميدالية الذهبية أو الفضية على الأقل.


وانتهت الجولة الأولى بالتعادل 5-5، والثانية لصالح البطل التونسي 4-3 والثالثة 16-11.

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