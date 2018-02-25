السعوديون يشاركون أبناء الكويت احتفال اليوم الوطني بجامعة كانسس

لوحة فنية رائعة للشيخ صباح الأحمد الصباح بأنامل رسام سعودي

احتفل النادي الكويتي بجامعة كانسس بالولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الجمعة، باليوم الوطني لدولة الكويت، في ليلة بهية اجتمع فيها الحب والوفاء والجود والإخاء.

وشارك النادي السعودي بجامعة كانسس إخوانهم في دولة الكويت الشقيقة احتفالاتهم، حيث قدم الرسام الدكتور توفيق المحسن لوحة فنية رائعة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح -حفظه الله- ومن ثم تم التقاط صورة تذكارية أخوية تعبر عن عمق المحبة والوفاء والألفة والإخاء بين البلدين الشقيقين.