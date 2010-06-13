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الأحد.. فتح باب القبول للعنصر النسائي برتبة جندي أول بوكالة الأحوال المدنية

بشروط محددة.. لأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية بالمناطق والمحافظات

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة "جندي أول" و"جندي"؛ للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13/ 10/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الأربعاء الموافق 16/ 10/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط الآتي www.jobs.sa.

واشترطت على المتقدمات أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد على 35 عـاماً، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية وقت التقديم.

واشترطت أيضاً ألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول، مشيرة إلى أنه بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحد.. فتح باب القبول للعنصر النسائي برتبة جندي أول بوكالة الأحوال المدنية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة "جندي أول" و"جندي"؛ للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13/ 10/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الأربعاء الموافق 16/ 10/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط الآتي www.jobs.sa.

واشترطت على المتقدمات أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد على 35 عـاماً، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية وقت التقديم.

واشترطت أيضاً ألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول، مشيرة إلى أنه بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
12:14 PM

الأحد.. فتح باب القبول للعنصر النسائي برتبة جندي أول بوكالة الأحوال المدنية

بشروط محددة.. لأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية بالمناطق والمحافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
2
18,165

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة "جندي أول" و"جندي"؛ للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13/ 10/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الأربعاء الموافق 16/ 10/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط الآتي www.jobs.sa.

واشترطت على المتقدمات أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد على 35 عـاماً، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية وقت التقديم.

واشترطت أيضاً ألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول، مشيرة إلى أنه بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

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