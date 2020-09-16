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منذ انطلاقة المشروع.. "مسام" ينزع 185.081 لغمًا وذخيرة غير منفجرة

مساحة الأراضي التي تم تطهيرها الأسبوع الماضي 325.393 مترًا مربعًا

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، أن فِرَق "مسام" نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى يوم 11 سبتمبر 185.081 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وقال "القصيبي": إن الفِرَق الهندسية التابعة للمشروع نزعت منذ أواخر يونيو 2018 وحتى الآن 121.519 ذخيرة غير منفجرة.

وأضاف "القصيبي" في بيان له نَشَره مكتب "مسام" الإعلامي، أن مجموع العبوات الناسفة التي نزعتها الفِرَق الهندسية التابعة لمسام منذ انطلاقة المشروع وحتى 11 سبتمبر، بلغت 5070.

وذكر مدير عام مشروع "مسام" أن فِرَق المشروع الهندسية نزعت منذ أواخر يونيو 2018 وحتى الآن 56.167 لغمًا مضادًّا للدبابات، و2325 لغمًا مضادًّا للأفراد.

وقال القصيبي: إن مساحة الأراضي التي تم تطهيرها خلال الأسبوع الماضي بلغت 325.393 مترًا مربعًا من الأراضي؛ ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره من أراضٍ منذ يوم 29 أغسطس وحتى 11 سبتمبر 618.002 مترًا مربعًا.

وأضاف القصيبي أن مساحة الأراضي اليمنية التي قامت فِرَق "مسام" بتطهيرها وتأمينها منذ يونيو 2018 وحتى الآن 14.194.150 مترًا مربعًا.

مسام انتزاع ألغام

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منذ انطلاقة المشروع.. "مسام" ينزع 185.081 لغمًا وذخيرة غير منفجرة
سبق

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، أن فِرَق "مسام" نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى يوم 11 سبتمبر 185.081 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وقال "القصيبي": إن الفِرَق الهندسية التابعة للمشروع نزعت منذ أواخر يونيو 2018 وحتى الآن 121.519 ذخيرة غير منفجرة.

وأضاف "القصيبي" في بيان له نَشَره مكتب "مسام" الإعلامي، أن مجموع العبوات الناسفة التي نزعتها الفِرَق الهندسية التابعة لمسام منذ انطلاقة المشروع وحتى 11 سبتمبر، بلغت 5070.

وذكر مدير عام مشروع "مسام" أن فِرَق المشروع الهندسية نزعت منذ أواخر يونيو 2018 وحتى الآن 56.167 لغمًا مضادًّا للدبابات، و2325 لغمًا مضادًّا للأفراد.

وقال القصيبي: إن مساحة الأراضي التي تم تطهيرها خلال الأسبوع الماضي بلغت 325.393 مترًا مربعًا من الأراضي؛ ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره من أراضٍ منذ يوم 29 أغسطس وحتى 11 سبتمبر 618.002 مترًا مربعًا.

وأضاف القصيبي أن مساحة الأراضي اليمنية التي قامت فِرَق "مسام" بتطهيرها وتأمينها منذ يونيو 2018 وحتى الآن 14.194.150 مترًا مربعًا.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
09:45 AM

منذ انطلاقة المشروع.. "مسام" ينزع 185.081 لغمًا وذخيرة غير منفجرة

مساحة الأراضي التي تم تطهيرها الأسبوع الماضي 325.393 مترًا مربعًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، أن فِرَق "مسام" نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى يوم 11 سبتمبر 185.081 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وقال "القصيبي": إن الفِرَق الهندسية التابعة للمشروع نزعت منذ أواخر يونيو 2018 وحتى الآن 121.519 ذخيرة غير منفجرة.

وأضاف "القصيبي" في بيان له نَشَره مكتب "مسام" الإعلامي، أن مجموع العبوات الناسفة التي نزعتها الفِرَق الهندسية التابعة لمسام منذ انطلاقة المشروع وحتى 11 سبتمبر، بلغت 5070.

وذكر مدير عام مشروع "مسام" أن فِرَق المشروع الهندسية نزعت منذ أواخر يونيو 2018 وحتى الآن 56.167 لغمًا مضادًّا للدبابات، و2325 لغمًا مضادًّا للأفراد.

وقال القصيبي: إن مساحة الأراضي التي تم تطهيرها خلال الأسبوع الماضي بلغت 325.393 مترًا مربعًا من الأراضي؛ ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره من أراضٍ منذ يوم 29 أغسطس وحتى 11 سبتمبر 618.002 مترًا مربعًا.

وأضاف القصيبي أن مساحة الأراضي اليمنية التي قامت فِرَق "مسام" بتطهيرها وتأمينها منذ يونيو 2018 وحتى الآن 14.194.150 مترًا مربعًا.

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