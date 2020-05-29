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بالفيديو .. كيف أوقفت أنثى طائر قطيع أفيال إفريقي؟

حاولت الفيلة ضربها لكنها لم تتزحزح

في محمية ماساي مارا بكينيا، وقفت أنثى طائر الكركي في مواجهة قطيع صغير من الفيلة الإفريقية، وذلك بغريزة الأمومة دفاعًا عن عش يضم صغارها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقطت المشهد المصورة تايلا ماكوردي، من جنوب إفريقيا، ونشرته على موقع "ليتست سايتنجز" المتخصص في أفلام الحياة البرية، كما نشرته على موقع "يو تيوب".

ويظهر الفيديو أنثى الكركي وهي تقف في منطقة حشائش كأنها تحرس مكانًا ما، وفجأة نشاهد قطيع فيلة مكونًا من الأم وصغيريها، كانوا يتجولون في منطقة غنية بالحشائش، وهنا نعرف لماذا وقفت أنثى الكركي بإصرار وعناد في طريقهم.

وتقول ماكوردي: "تركت أنثى الكركي صغارها في العش، وعندما خشيت على حياتهم من أقدام الفيلة الضخمة وقفت في مواجهتها".

وتقول الصحيفة: كانت أنثى الكركي ترفع رأسها وجناحيها محذرة الفيلة، وحتى حين حاولت أم الفيلة ضرب الطائر بخرطومها، لم تتزحزح أنثى الكركي، بل قامت بهجوم مضاد، مؤكدة أنها لن تتراجع عن موقفها.

وفي النهاية اضطرت الفيلة إلى البقاء في البقعة التي تركتها لهم أنثى الكركي.

وتقول "ماكوردي": "كانت عينا أنثى الكركي على الفيلة، تراقبها دون هوادة".

يُذكر، أن طائر الكركي هو أحد الطيور الطويلة ذات المنقار الطويل، يتراوح طول الكركي ما بين 1 - 1.4 متر والمسافة بين جناحيه 1.8 - 2.4 متر، أما وزنه فيتراوح بين 3.7 - 10 كيلوجرام ، وعلى الرغم من حجمه الكبير فهو من الطيور الرشيقة جدًا، ويشتهر طائر الكركي باتخاذه زوجة واحدة فقط طوال الحياة، وتضع الأنثى ما بين 3 - 5 بيضات في المرة الواحدة وتظل الصغار مع أمهم حتى تصبح قوية بما يكفي ويظهر لها الريش.

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بالفيديو .. كيف أوقفت أنثى طائر قطيع أفيال إفريقي؟
سبق

في محمية ماساي مارا بكينيا، وقفت أنثى طائر الكركي في مواجهة قطيع صغير من الفيلة الإفريقية، وذلك بغريزة الأمومة دفاعًا عن عش يضم صغارها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقطت المشهد المصورة تايلا ماكوردي، من جنوب إفريقيا، ونشرته على موقع "ليتست سايتنجز" المتخصص في أفلام الحياة البرية، كما نشرته على موقع "يو تيوب".

ويظهر الفيديو أنثى الكركي وهي تقف في منطقة حشائش كأنها تحرس مكانًا ما، وفجأة نشاهد قطيع فيلة مكونًا من الأم وصغيريها، كانوا يتجولون في منطقة غنية بالحشائش، وهنا نعرف لماذا وقفت أنثى الكركي بإصرار وعناد في طريقهم.

وتقول ماكوردي: "تركت أنثى الكركي صغارها في العش، وعندما خشيت على حياتهم من أقدام الفيلة الضخمة وقفت في مواجهتها".

وتقول الصحيفة: كانت أنثى الكركي ترفع رأسها وجناحيها محذرة الفيلة، وحتى حين حاولت أم الفيلة ضرب الطائر بخرطومها، لم تتزحزح أنثى الكركي، بل قامت بهجوم مضاد، مؤكدة أنها لن تتراجع عن موقفها.

وفي النهاية اضطرت الفيلة إلى البقاء في البقعة التي تركتها لهم أنثى الكركي.

وتقول "ماكوردي": "كانت عينا أنثى الكركي على الفيلة، تراقبها دون هوادة".

يُذكر، أن طائر الكركي هو أحد الطيور الطويلة ذات المنقار الطويل، يتراوح طول الكركي ما بين 1 - 1.4 متر والمسافة بين جناحيه 1.8 - 2.4 متر، أما وزنه فيتراوح بين 3.7 - 10 كيلوجرام ، وعلى الرغم من حجمه الكبير فهو من الطيور الرشيقة جدًا، ويشتهر طائر الكركي باتخاذه زوجة واحدة فقط طوال الحياة، وتضع الأنثى ما بين 3 - 5 بيضات في المرة الواحدة وتظل الصغار مع أمهم حتى تصبح قوية بما يكفي ويظهر لها الريش.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
12:17 AM

بالفيديو .. كيف أوقفت أنثى طائر قطيع أفيال إفريقي؟

حاولت الفيلة ضربها لكنها لم تتزحزح

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أيمن حسن - الرياض
1
5,080

في محمية ماساي مارا بكينيا، وقفت أنثى طائر الكركي في مواجهة قطيع صغير من الفيلة الإفريقية، وذلك بغريزة الأمومة دفاعًا عن عش يضم صغارها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقطت المشهد المصورة تايلا ماكوردي، من جنوب إفريقيا، ونشرته على موقع "ليتست سايتنجز" المتخصص في أفلام الحياة البرية، كما نشرته على موقع "يو تيوب".

ويظهر الفيديو أنثى الكركي وهي تقف في منطقة حشائش كأنها تحرس مكانًا ما، وفجأة نشاهد قطيع فيلة مكونًا من الأم وصغيريها، كانوا يتجولون في منطقة غنية بالحشائش، وهنا نعرف لماذا وقفت أنثى الكركي بإصرار وعناد في طريقهم.

وتقول ماكوردي: "تركت أنثى الكركي صغارها في العش، وعندما خشيت على حياتهم من أقدام الفيلة الضخمة وقفت في مواجهتها".

وتقول الصحيفة: كانت أنثى الكركي ترفع رأسها وجناحيها محذرة الفيلة، وحتى حين حاولت أم الفيلة ضرب الطائر بخرطومها، لم تتزحزح أنثى الكركي، بل قامت بهجوم مضاد، مؤكدة أنها لن تتراجع عن موقفها.

وفي النهاية اضطرت الفيلة إلى البقاء في البقعة التي تركتها لهم أنثى الكركي.

وتقول "ماكوردي": "كانت عينا أنثى الكركي على الفيلة، تراقبها دون هوادة".

يُذكر، أن طائر الكركي هو أحد الطيور الطويلة ذات المنقار الطويل، يتراوح طول الكركي ما بين 1 - 1.4 متر والمسافة بين جناحيه 1.8 - 2.4 متر، أما وزنه فيتراوح بين 3.7 - 10 كيلوجرام ، وعلى الرغم من حجمه الكبير فهو من الطيور الرشيقة جدًا، ويشتهر طائر الكركي باتخاذه زوجة واحدة فقط طوال الحياة، وتضع الأنثى ما بين 3 - 5 بيضات في المرة الواحدة وتظل الصغار مع أمهم حتى تصبح قوية بما يكفي ويظهر لها الريش.

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