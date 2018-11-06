وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، مسـؤولي الصحة بسرعة تأثيث وتشغيل مستـشفى النـساء والأطـفال بمحافـظة بيشة بسعة ( 100 سرير ) حيث سيكون التشغيل المرحلي- بمشيئة الله تعالى- في الأول من شهر يناير 2019م.
أمير عسير يوجه مسؤولي الصحة بسرعة تأثيث وتشغيل مستشفى نساء وولادة بيشة
التشغيل المرحلي في الأول من شهر يناير 2019م
وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، مسـؤولي الصحة بسرعة تأثيث وتشغيل مستـشفى النـساء والأطـفال بمحافـظة بيشة بسعة ( 100 سرير ) حيث سيكون التشغيل المرحلي- بمشيئة الله تعالى- في الأول من شهر يناير 2019م.
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أمير عسير يوجه مسؤولي الصحة بسرعة تأثيث وتشغيل مستشفى نساء وولادة بيشةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-06
06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
09:40 PM
أمير عسير يوجه مسؤولي الصحة بسرعة تأثيث وتشغيل مستشفى نساء وولادة بيشة
التشغيل المرحلي في الأول من شهر يناير 2019م
وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، مسـؤولي الصحة بسرعة تأثيث وتشغيل مستـشفى النـساء والأطـفال بمحافـظة بيشة بسعة ( 100 سرير ) حيث سيكون التشغيل المرحلي- بمشيئة الله تعالى- في الأول من شهر يناير 2019م.
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