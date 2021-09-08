مدير بيئة الطائف يتفقد الفرق البيطرية المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن

يختتم نسخته الثالثة السبت المقبل.. بمجموع جوائز 53 مليون ريال

تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، ونائبه وائل السعدي، اليوم الأربعاء؛ الفرق البيطرية المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة.

وأوضح "القاضي" أن المهرجان الذي يحظى بدعم واهتمام كبيرين من ولي العهد -حفظه الله- تشارك فيه فرق قسم الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، وبكادر بيطري متكامل للمساهمة في إنجاح المهرجان.

وبيّن "القاضي" أن مهامّ الفرق المشاركة في مهرجان ولي العهد بنسخته الثالثة تتضمّن متابعة أشواط السباق، والاستقصاء الوبائي، واستخراج شهادات صحية للمغادرة والتوعية والإرشاد لأصحاب الإبل المشاركة، بالإضافة إلى تقديم الأدوية والعلاجات للحالات المرضية، مشيرًا إلى أنه تمت مباشرة عدة إصابات طفيفة أثناء السباق.

وأكد على أن جهود مكتب الوزارة بالطائف مستمرّة تحت إشراف ومتابعة فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك لتحقيق كافة الأهداف المرجوة لخدمة أصحاب الإبل المشاركين، والحرص على استمرارية الإبل بميادين المنافسة.

وتختتم السبت المقبل منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، التي انطلقت 8 أغسطس الماضي، بجوائز تبلغ قيمتها 53 مليون ريال، وبمجموع 531 شوطًا قسمت على مرحلتين "تمهيدية - نهائية"، كما خصّص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولًا على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.