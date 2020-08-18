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"معين عبدالملك": السعودية الشريك الدائم لليمن في السلم والحروب

خلال لقائه رئيس جانب المملكة في مجلس الأعمال المشترك

التقى دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك، مع رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي - اليمني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ؛ لبحث سبل التعاون الاستثماري المشترك وتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن.


وقال رئيس مجلس الوزراء اليمني: إن الزيارة تؤكد مجددا أن السعودية كانت وما زالت وستظل السند الأكبر لليمن ولها الدور الرئيس في توحيد الجهود نحو معركة اليمن المصيرية، وأنها الشريك الدائم لليمن في أوقات السلم والشدة والحروب.


ونوه بموقف المملكة المشرف والشجاع إلى جانب اليمنيين في معركتهم المصيرية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.


وأكد معين عبدالملك، على الدور المعول على مجلس الأعمال السعودي - اليمني في المناطق المحررة خلال الفترة المقبلة، حتى يتم استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن ومعدلات نمو تساعد في إعطاء أمل لليمنيين في المستقبل.


بدوره، جدد رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، د. عبدالله بن مرعي بن محفوظ، التزام المملكة بمواصلة الدعم التنموي وإعادة الأمل في اليمن, من خلال التعاون المشترك مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، برئاسة السفير محمد آل جابر، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بدعم وتحقيق التنمية والاستقرار في اليمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض أولويات المرحلة الراهنة من المشاريع والتدخلات العاجلة والتي سوف يساهم فيها رجال الأعمال السعوديين والتي ستخلق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.

رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معين عبدالملك": السعودية الشريك الدائم لليمن في السلم والحروب
سبق

التقى دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك، مع رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي - اليمني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ؛ لبحث سبل التعاون الاستثماري المشترك وتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن.


وقال رئيس مجلس الوزراء اليمني: إن الزيارة تؤكد مجددا أن السعودية كانت وما زالت وستظل السند الأكبر لليمن ولها الدور الرئيس في توحيد الجهود نحو معركة اليمن المصيرية، وأنها الشريك الدائم لليمن في أوقات السلم والشدة والحروب.


ونوه بموقف المملكة المشرف والشجاع إلى جانب اليمنيين في معركتهم المصيرية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.


وأكد معين عبدالملك، على الدور المعول على مجلس الأعمال السعودي - اليمني في المناطق المحررة خلال الفترة المقبلة، حتى يتم استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن ومعدلات نمو تساعد في إعطاء أمل لليمنيين في المستقبل.


بدوره، جدد رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، د. عبدالله بن مرعي بن محفوظ، التزام المملكة بمواصلة الدعم التنموي وإعادة الأمل في اليمن, من خلال التعاون المشترك مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، برئاسة السفير محمد آل جابر، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بدعم وتحقيق التنمية والاستقرار في اليمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض أولويات المرحلة الراهنة من المشاريع والتدخلات العاجلة والتي سوف يساهم فيها رجال الأعمال السعوديين والتي ستخلق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
05:53 PM

"معين عبدالملك": السعودية الشريك الدائم لليمن في السلم والحروب

خلال لقائه رئيس جانب المملكة في مجلس الأعمال المشترك

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عبدالله الراجحي - الرياض
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التقى دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك، مع رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي - اليمني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ؛ لبحث سبل التعاون الاستثماري المشترك وتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن.


وقال رئيس مجلس الوزراء اليمني: إن الزيارة تؤكد مجددا أن السعودية كانت وما زالت وستظل السند الأكبر لليمن ولها الدور الرئيس في توحيد الجهود نحو معركة اليمن المصيرية، وأنها الشريك الدائم لليمن في أوقات السلم والشدة والحروب.


ونوه بموقف المملكة المشرف والشجاع إلى جانب اليمنيين في معركتهم المصيرية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.


وأكد معين عبدالملك، على الدور المعول على مجلس الأعمال السعودي - اليمني في المناطق المحررة خلال الفترة المقبلة، حتى يتم استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن ومعدلات نمو تساعد في إعطاء أمل لليمنيين في المستقبل.


بدوره، جدد رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، د. عبدالله بن مرعي بن محفوظ، التزام المملكة بمواصلة الدعم التنموي وإعادة الأمل في اليمن, من خلال التعاون المشترك مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، برئاسة السفير محمد آل جابر، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بدعم وتحقيق التنمية والاستقرار في اليمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض أولويات المرحلة الراهنة من المشاريع والتدخلات العاجلة والتي سوف يساهم فيها رجال الأعمال السعوديين والتي ستخلق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.

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