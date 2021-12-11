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منافذ بيع السخانات بمرمى الرقابة.. الهدف بطاقة "كفاءة" والمخالفات 5 "إنفوجراف"

منها عدم وجود رمز الاستجابة السريع أو غير واضحة "مطموسة - ممزقة - غير مقروءة"

نفّذت جهات حكومية عدة، جولات رقابية على منافذ بيع منتجات سخانات المياه؛ للتأكّد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات، وجرى الكشف عن 5 مخالفات، هي: عدم حمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، أو أن المنتج يحمل بطاقة غير ملونة "أبيض وأسود"، أو عدم وجود رمز الاستجابة السريع QR أو يحمل البطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، أو غير واضحة "مطموسة - ممزقة - غير مقروءة".

وشملت الزيارات كلاً من: الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، حائل، نجران، عسير، جازان، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية.

وشارك في الجولات الرقابية كلٌّ من: "وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة".

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منافذ بيع السخانات بمرمى الرقابة.. الهدف بطاقة "كفاءة" والمخالفات 5 "إنفوجراف"
سبق

نفّذت جهات حكومية عدة، جولات رقابية على منافذ بيع منتجات سخانات المياه؛ للتأكّد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات، وجرى الكشف عن 5 مخالفات، هي: عدم حمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، أو أن المنتج يحمل بطاقة غير ملونة "أبيض وأسود"، أو عدم وجود رمز الاستجابة السريع QR أو يحمل البطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، أو غير واضحة "مطموسة - ممزقة - غير مقروءة".

وشملت الزيارات كلاً من: الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، حائل، نجران، عسير، جازان، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية.

وشارك في الجولات الرقابية كلٌّ من: "وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة".

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
11:51 AM

منافذ بيع السخانات بمرمى الرقابة.. الهدف بطاقة "كفاءة" والمخالفات 5 "إنفوجراف"

منها عدم وجود رمز الاستجابة السريع أو غير واضحة "مطموسة - ممزقة - غير مقروءة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت جهات حكومية عدة، جولات رقابية على منافذ بيع منتجات سخانات المياه؛ للتأكّد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات، وجرى الكشف عن 5 مخالفات، هي: عدم حمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، أو أن المنتج يحمل بطاقة غير ملونة "أبيض وأسود"، أو عدم وجود رمز الاستجابة السريع QR أو يحمل البطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، أو غير واضحة "مطموسة - ممزقة - غير مقروءة".

وشملت الزيارات كلاً من: الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، حائل، نجران، عسير، جازان، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية.

وشارك في الجولات الرقابية كلٌّ من: "وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة".

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