"البلادي" يدعو فرق الفنون بالمناطق للمشاركة بسوق عكاظ

قال: الفعاليّة وطنية يفتخر بها كل مواطن سعودي

انطلقت مسابقة سوق عكاظ للفنون الشعبية على مسرح الفنون الشعبية بجادة السوق.

وقال عضو لجنة التحكيم الفنان عابد البلادي إن اللجنة مكونة من أربعة حكام وكل عضو مختص في مجاله إما في الشعر أو الرتم أو الموسيقى أو الأداء أو الرقصة.

ويشارك في مسابقة الفنون الشعبية 15 فرقة شعبية وهي " فرقة حيوما القصيمي والتعشير من مكة المكرمة، فرقة الفنون الشعبية بنجران، فرقة بني يوسف بثقيف، فرقة أشبال صفوف السوطة، فرقة صفوف السوطة، فرقة الفنون الشعبية بمحافظة الكامل، فرقة المزمار بمكة المكرمة، فرقة تهامة زهران الشعبية، فرقة صفوف الثبتة، فرقة جازان للفنون الشعبية، فرقة الوسام الشعبية بميسان، فرقة جمعية الثقافة والفنون بجدة لفن المجرور، فرقة الفنون الشعبية رجال الحجر، فرقة جمعية الثقافة والفنون بجدة لفن الخبيتي" تعرض في ثمانية أيام وكل يوم فرقتين ماعدا آخر يوم فرقة واحدة.

ودعا البلادي جميع الفرق الشعبية في مناطق ومحافظات المملكة بالمشاركة في سوق عكاظ التاريخي، حيث تعد مشاركة وطنية يفتخر بها كل مواطن سعودي وإبراز الموروث الشعبي للجمهور.