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مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد من ربع نهائي دوري الأبطال

يضرب موعدًا مع ليون الفرنسي الفائز على يوفنتوس

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتكرار فوزه على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف مساء أمس الجمعة في إياب ثُمن النهائي للمسابقة، وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وسجّل لمانشستر سيتي الدولي رحيم ستيرلينغ 9، والدولي غابرييل جيسوس 68، فيما وقّع على هدف ريال مدريد الوحيد كريم بنزيمة 28.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو بتفوق فريق مانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها (2-1).

وفي المباراة الثانية فشل يوفنتوس في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بالرغم من فوزه على ليون الفرنسي بنتيجة (2-1) في إياب دور الـ16 من المسابقة.

أحرز ممفيس ديباي هدف ليون في الدقيقة الـ12 من ركلة جزاء، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدفَي السيدة العجوز بالدقيقة الـ43 من ركلة جزاء والـ60.

وتأهل ليون للدور ربع النهائي رغم تعادل الفريقين بنتيجة (2-2) في مجموع المباراتَيْن، إلا أن الفريق الفرنسي استفاد من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0).

وسيواجه مانشستر سيتي في ربع النهائي بالبطولة فريق أولمبيك ليون في مدينة لشبونة البرتغالية.

مانشستر سيتي ريال مدريد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد من ربع نهائي دوري الأبطال
سبق

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتكرار فوزه على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف مساء أمس الجمعة في إياب ثُمن النهائي للمسابقة، وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وسجّل لمانشستر سيتي الدولي رحيم ستيرلينغ 9، والدولي غابرييل جيسوس 68، فيما وقّع على هدف ريال مدريد الوحيد كريم بنزيمة 28.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو بتفوق فريق مانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها (2-1).

وفي المباراة الثانية فشل يوفنتوس في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بالرغم من فوزه على ليون الفرنسي بنتيجة (2-1) في إياب دور الـ16 من المسابقة.

أحرز ممفيس ديباي هدف ليون في الدقيقة الـ12 من ركلة جزاء، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدفَي السيدة العجوز بالدقيقة الـ43 من ركلة جزاء والـ60.

وتأهل ليون للدور ربع النهائي رغم تعادل الفريقين بنتيجة (2-2) في مجموع المباراتَيْن، إلا أن الفريق الفرنسي استفاد من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0).

وسيواجه مانشستر سيتي في ربع النهائي بالبطولة فريق أولمبيك ليون في مدينة لشبونة البرتغالية.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
12:34 AM

مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد من ربع نهائي دوري الأبطال

يضرب موعدًا مع ليون الفرنسي الفائز على يوفنتوس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتكرار فوزه على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف مساء أمس الجمعة في إياب ثُمن النهائي للمسابقة، وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وسجّل لمانشستر سيتي الدولي رحيم ستيرلينغ 9، والدولي غابرييل جيسوس 68، فيما وقّع على هدف ريال مدريد الوحيد كريم بنزيمة 28.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو بتفوق فريق مانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها (2-1).

وفي المباراة الثانية فشل يوفنتوس في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بالرغم من فوزه على ليون الفرنسي بنتيجة (2-1) في إياب دور الـ16 من المسابقة.

أحرز ممفيس ديباي هدف ليون في الدقيقة الـ12 من ركلة جزاء، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدفَي السيدة العجوز بالدقيقة الـ43 من ركلة جزاء والـ60.

وتأهل ليون للدور ربع النهائي رغم تعادل الفريقين بنتيجة (2-2) في مجموع المباراتَيْن، إلا أن الفريق الفرنسي استفاد من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0).

وسيواجه مانشستر سيتي في ربع النهائي بالبطولة فريق أولمبيك ليون في مدينة لشبونة البرتغالية.

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