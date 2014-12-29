النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. جولة "سبق" تكشف تفاصيل رحلة أخذ #لقاح_كورونا بكل يسر وسهولة

كشفت جولة "سبق" على مركز لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، عن حجم الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة والجهود المبذولة لتسهيل رحلة إجراءات أخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، والتي تنطلق من لحظة تسجيل الموعد عبر #تطبيق_صحتي، حتى وصول الشخص إلى المركز، ومن ثم تلقيه اللقاح، وإلى حين مغادرته بكل يسر وسهولة.

وتبدأ الرحلة من الوصول إلى المركز، ثم المرور بنقطة الفحص البصري، ثم التسجيل، فالجلوس في منطقة الانتظار، ثم أخذ التطعيم بعدها يأخذ الشخص استراحة لمدة 15 دقيقة للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية للقاح بعدها يسمح له بالمغادرة.

وعبّر المواطن إبراهيم فالح العنزي (60) عامًا عن شكره وتقديره لحجم الجهود الكبيرة والمتميزة التي شاهدها في المركز، وقال لـ"سبق": "كانت رحلة التطعيم التي مررت بها ميسرة وسهلة، وما شاء الله تنظيم ممتاز، واللهم لك الحمد".

وانطلقت أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، للتطعيم ضد فيروس #كورونا، قبل 12 يومًا في 17 ديسمبر الجاري، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 700 ألف شخص حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، وجددت تذكير الجميع بمجانية اللقاح؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. جولة "سبق" تكشف تفاصيل رحلة أخذ #لقاح_كورونا بكل يسر وسهولة
سبق

كشفت جولة "سبق" على مركز لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، عن حجم الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة والجهود المبذولة لتسهيل رحلة إجراءات أخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، والتي تنطلق من لحظة تسجيل الموعد عبر #تطبيق_صحتي، حتى وصول الشخص إلى المركز، ومن ثم تلقيه اللقاح، وإلى حين مغادرته بكل يسر وسهولة.

وتبدأ الرحلة من الوصول إلى المركز، ثم المرور بنقطة الفحص البصري، ثم التسجيل، فالجلوس في منطقة الانتظار، ثم أخذ التطعيم بعدها يأخذ الشخص استراحة لمدة 15 دقيقة للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية للقاح بعدها يسمح له بالمغادرة.

وعبّر المواطن إبراهيم فالح العنزي (60) عامًا عن شكره وتقديره لحجم الجهود الكبيرة والمتميزة التي شاهدها في المركز، وقال لـ"سبق": "كانت رحلة التطعيم التي مررت بها ميسرة وسهلة، وما شاء الله تنظيم ممتاز، واللهم لك الحمد".

وانطلقت أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، للتطعيم ضد فيروس #كورونا، قبل 12 يومًا في 17 ديسمبر الجاري، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 700 ألف شخص حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، وجددت تذكير الجميع بمجانية اللقاح؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
10:31 PM

شاهد.. جولة "سبق" تكشف تفاصيل رحلة أخذ #لقاح_كورونا بكل يسر وسهولة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,113

كشفت جولة "سبق" على مركز لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، عن حجم الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة والجهود المبذولة لتسهيل رحلة إجراءات أخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، والتي تنطلق من لحظة تسجيل الموعد عبر #تطبيق_صحتي، حتى وصول الشخص إلى المركز، ومن ثم تلقيه اللقاح، وإلى حين مغادرته بكل يسر وسهولة.

وتبدأ الرحلة من الوصول إلى المركز، ثم المرور بنقطة الفحص البصري، ثم التسجيل، فالجلوس في منطقة الانتظار، ثم أخذ التطعيم بعدها يأخذ الشخص استراحة لمدة 15 دقيقة للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية للقاح بعدها يسمح له بالمغادرة.

وعبّر المواطن إبراهيم فالح العنزي (60) عامًا عن شكره وتقديره لحجم الجهود الكبيرة والمتميزة التي شاهدها في المركز، وقال لـ"سبق": "كانت رحلة التطعيم التي مررت بها ميسرة وسهلة، وما شاء الله تنظيم ممتاز، واللهم لك الحمد".

وانطلقت أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، للتطعيم ضد فيروس #كورونا، قبل 12 يومًا في 17 ديسمبر الجاري، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 700 ألف شخص حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، وجددت تذكير الجميع بمجانية اللقاح؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,920
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,742
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,169
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,394

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة