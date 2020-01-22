"صعوبات التعلم" تستقبل المشاركات في جائزة التميز 20 جمادى الآخرة

وسط تضافر جهود منسوبي ومنسوبات الجمعية لتلبّي برامجها جميع الاحتياجات

أعلنت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم استقبال المشاركات في جائزة التميز في دورتها الثامنة، على أن ينتهي الاستقبال في ٢٠-٦-١٤٤١هـ ويكون حفل التكريم في ٢٣-٧-١٤٤١هـ.



وتتضافر جهود جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية لتكون برامجها وأنشطتها على درجة عالية من الإتقان وتلبّي جميع احتياجات وطلبات ورغبات وآمال ذوي صعوبات التعلم، وأسرهم والمهتمين في مجال تدريس صعوبات التعلم.



وتطلع رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، لمشاركة الجميع من أهل الاختصاص ومراكز خدمة ذوي صعوبات التعلم وقطاع التعليم في مسابقة التميز لهذا العام؛ ليكون لها أثر كبير وفعال على أبنائنا الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، وجميع المهتمين في مجال تدريس صعوبات التعلم؛ لتحقيق الاستدامة والتطور.



فيما أكّد أمين عام الجمعية عبدالعزيز عبدالله الجريد، أن المشاركة في جائزة التميز تعتبر وسام شرف وفخر لتوفير بيئة تعليمية وعملية تخدم ساكن مملكتنا الغالية مجانًا، بدعم أهل الخير والعطاء ابتغاء الأجر والثواب من رب العالمين.



من جهتها قالت المدير التنفيذي للجمعية فردوس أبو القاسم: إن جائزة التميز من أحسن وأفضل الفرص التعليمية، وتحقق تنافسًا شريفًا في العمل التربوي لتعمّ الفائدة جميع ذوي صعوبات التعلم. وللاطلاع على رابط المشاركة في الجائزة: https://twitter.com/sldorg/status/1219697520613437442