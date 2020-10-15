رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني

قال: متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على عسير وجازان

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني اليوم الخميس، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان وجنوب الباحة خاصة المرتفعات واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة على شرق القصيم، وشمال الرياض، وشمال شرق الطائف، وأجزاء من سواحل الغربية "الوجه"، وجازان وشمالها، وشمال أبو ظبي؛ إلا أن يصرفها الله.