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حوية الطائف.. "اللهيبي" يُزيل التشوه البصري من أسوار نادي الحي بالثانوية الخامسة بزرع شجرة

أشاد- خلال زيارته- بالبيئة الجاذبة والجهود التي اتسمت بالتنويع والتجديد

أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، بالبيئة الجاذبة والجهود المبذولة والتي اتسمت بالتنويع والتجديد، بما يحقق النفع والفائدة للمرتادات التي شاهدها، مشيداً بالفعاليات المقدمة والتي تلبي رغبات جميع الفئات، وتساعد على ممارسة الطالبات للأنشطة في بيئات آمنة وجاذبة.

جاء ذلك خلال زيارته بعد ظهر اليوم لنادي الحي بالثانوية الخامسة للبنات بالحوية، يرافقه المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي، ومدير مكتب المدير العام علي القحطاني، ومدير العلاقات العامة والإعلام، وعدد من المعلمين من بعض المدارس الأهلية (البنين) وأهالي الحي.

وكان في استقباله مجموعة من طلاب بعض المدارس الأهلية بالحوية، ثم استمع "اللهيبي" لشرح عن البرامج المقدمة في النادي، وشاهد عدداً من العروض والفقرات الإنشادية التي قدمتها عدد من الطفلات الصغيرات من مرتادات النادي، ثم تجول داخل الصالة الرياضية واطلع على تجهيزاتها والسجلات المنظمة للعمل بالنادي، كما وقف "اللهيبي" على حديقة النادي وقام بغرس شجرة في الحديقة، بعدها شارك في إزالة التشوة البصري بأسوار النادي.

وقدم "اللهيبي" شكره وتقديره لقائدة النادي وزميلاتها على جهودهن التي يبذلنها في تنمية التفاعل الاجتماعي وبما يسهم في استثمار أوقات الطالبات فيما يعود عليهن بالنفع، ومثمناً جهود ممثلة أندية الحي للبنات فوزية الحارثي، على المتابعة وما تحقق من تميز وإبداع وعطاء، متمنياً لهن مزيداً من العطاء والتميز.

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حوية الطائف.. "اللهيبي" يُزيل التشوه البصري من أسوار نادي الحي بالثانوية الخامسة بزرع شجرة
سبق

أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، بالبيئة الجاذبة والجهود المبذولة والتي اتسمت بالتنويع والتجديد، بما يحقق النفع والفائدة للمرتادات التي شاهدها، مشيداً بالفعاليات المقدمة والتي تلبي رغبات جميع الفئات، وتساعد على ممارسة الطالبات للأنشطة في بيئات آمنة وجاذبة.

جاء ذلك خلال زيارته بعد ظهر اليوم لنادي الحي بالثانوية الخامسة للبنات بالحوية، يرافقه المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي، ومدير مكتب المدير العام علي القحطاني، ومدير العلاقات العامة والإعلام، وعدد من المعلمين من بعض المدارس الأهلية (البنين) وأهالي الحي.

وكان في استقباله مجموعة من طلاب بعض المدارس الأهلية بالحوية، ثم استمع "اللهيبي" لشرح عن البرامج المقدمة في النادي، وشاهد عدداً من العروض والفقرات الإنشادية التي قدمتها عدد من الطفلات الصغيرات من مرتادات النادي، ثم تجول داخل الصالة الرياضية واطلع على تجهيزاتها والسجلات المنظمة للعمل بالنادي، كما وقف "اللهيبي" على حديقة النادي وقام بغرس شجرة في الحديقة، بعدها شارك في إزالة التشوة البصري بأسوار النادي.

وقدم "اللهيبي" شكره وتقديره لقائدة النادي وزميلاتها على جهودهن التي يبذلنها في تنمية التفاعل الاجتماعي وبما يسهم في استثمار أوقات الطالبات فيما يعود عليهن بالنفع، ومثمناً جهود ممثلة أندية الحي للبنات فوزية الحارثي، على المتابعة وما تحقق من تميز وإبداع وعطاء، متمنياً لهن مزيداً من العطاء والتميز.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:49 PM

حوية الطائف.. "اللهيبي" يُزيل التشوه البصري من أسوار نادي الحي بالثانوية الخامسة بزرع شجرة

أشاد- خلال زيارته- بالبيئة الجاذبة والجهود التي اتسمت بالتنويع والتجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، بالبيئة الجاذبة والجهود المبذولة والتي اتسمت بالتنويع والتجديد، بما يحقق النفع والفائدة للمرتادات التي شاهدها، مشيداً بالفعاليات المقدمة والتي تلبي رغبات جميع الفئات، وتساعد على ممارسة الطالبات للأنشطة في بيئات آمنة وجاذبة.

جاء ذلك خلال زيارته بعد ظهر اليوم لنادي الحي بالثانوية الخامسة للبنات بالحوية، يرافقه المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي، ومدير مكتب المدير العام علي القحطاني، ومدير العلاقات العامة والإعلام، وعدد من المعلمين من بعض المدارس الأهلية (البنين) وأهالي الحي.

وكان في استقباله مجموعة من طلاب بعض المدارس الأهلية بالحوية، ثم استمع "اللهيبي" لشرح عن البرامج المقدمة في النادي، وشاهد عدداً من العروض والفقرات الإنشادية التي قدمتها عدد من الطفلات الصغيرات من مرتادات النادي، ثم تجول داخل الصالة الرياضية واطلع على تجهيزاتها والسجلات المنظمة للعمل بالنادي، كما وقف "اللهيبي" على حديقة النادي وقام بغرس شجرة في الحديقة، بعدها شارك في إزالة التشوة البصري بأسوار النادي.

وقدم "اللهيبي" شكره وتقديره لقائدة النادي وزميلاتها على جهودهن التي يبذلنها في تنمية التفاعل الاجتماعي وبما يسهم في استثمار أوقات الطالبات فيما يعود عليهن بالنفع، ومثمناً جهود ممثلة أندية الحي للبنات فوزية الحارثي، على المتابعة وما تحقق من تميز وإبداع وعطاء، متمنياً لهن مزيداً من العطاء والتميز.

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