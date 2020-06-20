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أمريكا وروسيا تستأنفان مفاوضات الحد من التسلح.. لماذا تصر واشنطن على مشاركة الصين؟

معاهدة "نيو ستارت" تنتهي العام المقبل

تستأنف الولايات المتحدة وروسيا، الاثنين المقبل، في فيينا المفاوضات بشأن الحدّ من التسلّح؛ إلا أن المحادثات تبدو مهددة منذ البداية بإصرار واشنطن على أن تشمل الصين، الأمر الذي ترفضه الأخيرة.

وبحسب ما أوردته "فرانس 24"، يناقش السفير مارشل بيلينغسلي ممثل الرئيس الأمريكي لشؤون التسلّح، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة "نيو ستارت" الثنائية الموقعة عام 2010، التي ينتهي مفعولها مطلع عام 2021 بعيد نهاية الولاية الحالية لدونالد ترامب المرشح لإعادة انتخابه في نوفمبر.

وتنصّ أحكام المعاهدة على تحديد عدد القاذفات النووية الاستراتيجية المنشورة بـ700، وعدد الرؤوس النووية المنشورة على هذه القاذفات بـ1550، وتنصّ أيضاً على إنشاء نظام جديد للتفتيش والتحقق من احترام بنود الاتفاقية.

وتطالب موسكو بمناقشات حول تجديد هذه المعاهدة منذ أواخر العام 2019 إلا أن إدارة "ترامب" ظلت تصر على إشراك بكين في المحادثات.

وأفاد الممثل الأمريكي في مؤتمر جنيف للحدّ من التسلح روبرت وود، عبر قناة "سي بي إس" أن الترسانة الصينية ستتضاعف في السنوات العشر المقبلة، وهذا الأمر يثير بالتأكيد قلق واشنطن.

ولا تزال روسيا والولايات المتحدة تملكان معاً أكثر من 90 في المائة من الأسلحة النووية في العالم، بحسب التقرير الأخير الصادر عن المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم "سيبري".


وتملك واشنطن في 2020 حوالى 5800 رأس حربي نووي وموسكو 6375 مقابل 320 لبكين و290 لباريس و215 للندن، وفق المعهد السويدي.

وترفض الصين التي تعتبر أن ترسانتها أقلّ بكثير من ترسانتي موسكو وواشنطن، المشاركة في المفاوضات الثلاثية، إلا أنها أبدت انفتاحها لمحادثات متعددة الأطراف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا وروسيا تستأنفان مفاوضات الحد من التسلح.. لماذا تصر واشنطن على مشاركة الصين؟
سبق

تستأنف الولايات المتحدة وروسيا، الاثنين المقبل، في فيينا المفاوضات بشأن الحدّ من التسلّح؛ إلا أن المحادثات تبدو مهددة منذ البداية بإصرار واشنطن على أن تشمل الصين، الأمر الذي ترفضه الأخيرة.

وبحسب ما أوردته "فرانس 24"، يناقش السفير مارشل بيلينغسلي ممثل الرئيس الأمريكي لشؤون التسلّح، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة "نيو ستارت" الثنائية الموقعة عام 2010، التي ينتهي مفعولها مطلع عام 2021 بعيد نهاية الولاية الحالية لدونالد ترامب المرشح لإعادة انتخابه في نوفمبر.

وتنصّ أحكام المعاهدة على تحديد عدد القاذفات النووية الاستراتيجية المنشورة بـ700، وعدد الرؤوس النووية المنشورة على هذه القاذفات بـ1550، وتنصّ أيضاً على إنشاء نظام جديد للتفتيش والتحقق من احترام بنود الاتفاقية.

وتطالب موسكو بمناقشات حول تجديد هذه المعاهدة منذ أواخر العام 2019 إلا أن إدارة "ترامب" ظلت تصر على إشراك بكين في المحادثات.

وأفاد الممثل الأمريكي في مؤتمر جنيف للحدّ من التسلح روبرت وود، عبر قناة "سي بي إس" أن الترسانة الصينية ستتضاعف في السنوات العشر المقبلة، وهذا الأمر يثير بالتأكيد قلق واشنطن.

ولا تزال روسيا والولايات المتحدة تملكان معاً أكثر من 90 في المائة من الأسلحة النووية في العالم، بحسب التقرير الأخير الصادر عن المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم "سيبري".


وتملك واشنطن في 2020 حوالى 5800 رأس حربي نووي وموسكو 6375 مقابل 320 لبكين و290 لباريس و215 للندن، وفق المعهد السويدي.

وترفض الصين التي تعتبر أن ترسانتها أقلّ بكثير من ترسانتي موسكو وواشنطن، المشاركة في المفاوضات الثلاثية، إلا أنها أبدت انفتاحها لمحادثات متعددة الأطراف.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
05:56 PM

أمريكا وروسيا تستأنفان مفاوضات الحد من التسلح.. لماذا تصر واشنطن على مشاركة الصين؟

معاهدة "نيو ستارت" تنتهي العام المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستأنف الولايات المتحدة وروسيا، الاثنين المقبل، في فيينا المفاوضات بشأن الحدّ من التسلّح؛ إلا أن المحادثات تبدو مهددة منذ البداية بإصرار واشنطن على أن تشمل الصين، الأمر الذي ترفضه الأخيرة.

وبحسب ما أوردته "فرانس 24"، يناقش السفير مارشل بيلينغسلي ممثل الرئيس الأمريكي لشؤون التسلّح، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة "نيو ستارت" الثنائية الموقعة عام 2010، التي ينتهي مفعولها مطلع عام 2021 بعيد نهاية الولاية الحالية لدونالد ترامب المرشح لإعادة انتخابه في نوفمبر.

وتنصّ أحكام المعاهدة على تحديد عدد القاذفات النووية الاستراتيجية المنشورة بـ700، وعدد الرؤوس النووية المنشورة على هذه القاذفات بـ1550، وتنصّ أيضاً على إنشاء نظام جديد للتفتيش والتحقق من احترام بنود الاتفاقية.

وتطالب موسكو بمناقشات حول تجديد هذه المعاهدة منذ أواخر العام 2019 إلا أن إدارة "ترامب" ظلت تصر على إشراك بكين في المحادثات.

وأفاد الممثل الأمريكي في مؤتمر جنيف للحدّ من التسلح روبرت وود، عبر قناة "سي بي إس" أن الترسانة الصينية ستتضاعف في السنوات العشر المقبلة، وهذا الأمر يثير بالتأكيد قلق واشنطن.

ولا تزال روسيا والولايات المتحدة تملكان معاً أكثر من 90 في المائة من الأسلحة النووية في العالم، بحسب التقرير الأخير الصادر عن المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم "سيبري".


وتملك واشنطن في 2020 حوالى 5800 رأس حربي نووي وموسكو 6375 مقابل 320 لبكين و290 لباريس و215 للندن، وفق المعهد السويدي.

وترفض الصين التي تعتبر أن ترسانتها أقلّ بكثير من ترسانتي موسكو وواشنطن، المشاركة في المفاوضات الثلاثية، إلا أنها أبدت انفتاحها لمحادثات متعددة الأطراف.

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