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بالصور .. الجموع يؤدون صلاة الجنازة على الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

يتقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة

أدت جموع المصلين بعد صلاة المغرب أمس الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة صلاة الجنازة على الفقيدة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد –رحمها الله-، يتقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وابنا الفقيدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وكذلك أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير صخر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء، وجمع غفير من المصلين.

ويتلقى أبناء وبنات الفقيدة –رحمها الله- التعازي بقصر المغفور له -بإذن الله- صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله- بمحافظة جدة في حي الحمراء، بدءًا من اليوم السبت ٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٦/ ٧/ ٢٠١٩م، لمدة ثلاثة أيام، من بعد صلاة المغرب. وسيكون عزاء الرجال من البوابة الجنوبية، بينما سيكون عزاء النساء من البوابة الشمالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. الجموع يؤدون صلاة الجنازة على الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد
سبق

أدت جموع المصلين بعد صلاة المغرب أمس الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة صلاة الجنازة على الفقيدة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد –رحمها الله-، يتقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وابنا الفقيدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وكذلك أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير صخر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء، وجمع غفير من المصلين.

ويتلقى أبناء وبنات الفقيدة –رحمها الله- التعازي بقصر المغفور له -بإذن الله- صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله- بمحافظة جدة في حي الحمراء، بدءًا من اليوم السبت ٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٦/ ٧/ ٢٠١٩م، لمدة ثلاثة أيام، من بعد صلاة المغرب. وسيكون عزاء الرجال من البوابة الجنوبية، بينما سيكون عزاء النساء من البوابة الشمالية.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
01:16 AM

بالصور .. الجموع يؤدون صلاة الجنازة على الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

يتقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة

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عبدالله السالم - الدمام
28
18,200

أدت جموع المصلين بعد صلاة المغرب أمس الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة صلاة الجنازة على الفقيدة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد –رحمها الله-، يتقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وابنا الفقيدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وكذلك أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير صخر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء، وجمع غفير من المصلين.

ويتلقى أبناء وبنات الفقيدة –رحمها الله- التعازي بقصر المغفور له -بإذن الله- صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله- بمحافظة جدة في حي الحمراء، بدءًا من اليوم السبت ٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٦/ ٧/ ٢٠١٩م، لمدة ثلاثة أيام، من بعد صلاة المغرب. وسيكون عزاء الرجال من البوابة الجنوبية، بينما سيكون عزاء النساء من البوابة الشمالية.

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