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الكويت: تسجيل 357 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين في العراق يبلغ 484.570 حالة

سجّلت الكويت اليوم 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142.992، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 881 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 82 حالة، ليصبح بذلك مجموع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4486 حالة، فيما سجلت 554 حالة شفاء من الإصابة، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 137.625 حالة.

من ناحية أخرى، سجّل العراق 2.218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 554.767 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 48 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12.306، فيما تم تسجيل 1896 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 484.570 حالة.

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الكويت: تسجيل 357 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت الكويت اليوم 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142.992، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 881 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 82 حالة، ليصبح بذلك مجموع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4486 حالة، فيما سجلت 554 حالة شفاء من الإصابة، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 137.625 حالة.

من ناحية أخرى، سجّل العراق 2.218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 554.767 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 48 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12.306، فيما تم تسجيل 1896 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 484.570 حالة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
05:07 PM

الكويت: تسجيل 357 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين في العراق يبلغ 484.570 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الكويت اليوم 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142.992، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 881 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 82 حالة، ليصبح بذلك مجموع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4486 حالة، فيما سجلت 554 حالة شفاء من الإصابة، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 137.625 حالة.

من ناحية أخرى، سجّل العراق 2.218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 554.767 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 48 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12.306، فيما تم تسجيل 1896 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 484.570 حالة.

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