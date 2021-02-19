أجرى مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال (4984) عملية جراحية خلال عام (2020)م، كما تم عمل (29147) تصويرًا إشعاعيًّا، وإجراء أكثر من (300 ألف) فحص مخبري، إضافة إلى تسجيل (5405) حالات ولادة. وتفصيلاً، قدمت العيادات الخارجية في المستشفى خلال الفترة نفسها خدماتها لـ (21523) مستفيدًا.

عيادات مستشفى خميس مشيط للولادة تخدم أكثر من 21 ألف مستفيد خلال 2020 بندر آل عوض سبق 2021-02-19 أجرى مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال (4984) عملية جراحية خلال عام (2020)م، كما تم عمل (29147) تصويرًا إشعاعيًّا، وإجراء أكثر من (300 ألف) فحص مخبري، إضافة إلى تسجيل (5405) حالات ولادة.



وتفصيلاً، قدمت العيادات الخارجية في المستشفى خلال الفترة نفسها خدماتها لـ (21523) مستفيدًا.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442 10:34 PM

عيادات مستشفى خميس مشيط للولادة تخدم أكثر من 21 ألف مستفيد خلال 2020 أجرت 4984 جراحة و29147 تصويرًا إشعاعيًّا و368 ألف فحص مخبري





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أجرى مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال (4984) عملية جراحية خلال عام (2020)م، كما تم عمل (29147) تصويرًا إشعاعيًّا، وإجراء أكثر من (300 ألف) فحص مخبري، إضافة إلى تسجيل (5405) حالات ولادة.



وتفصيلاً، قدمت العيادات الخارجية في المستشفى خلال الفترة نفسها خدماتها لـ (21523) مستفيدًا.