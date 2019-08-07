بعد ليلة العزلة .. هكذا أصبحت قرى "وادي بيش" بعد السيول

قطعت الطرق واحتجزت السكان لساعات والمطالب تتجدّد

قطعت سيول "وادي قرى" والأودية الفرعية بمجرى وادي بيش، الليلة الماضية، طرقات سكان قرى محافظة بيش الواقعة شرق ضفة مجرى وادي بيش.

واستمر الاحتجاز لساعات أعادت ذكريات الانقطاعات المتكرّرة منذ سنوات طويلة التي تتبعها مطالباتٌ بوضع حلول جذرية للمعاناة المتقادمة.

وقطعت سيول وادي قرى الطريق الرابط بين قرى بيش الشرقية وقرى المخلاف بصبيا، وهو الوادي الذي يأتي من جبال خلف مركز الحقو بمحافظة بيش، وغمرت المياه الطريق وعزلت سكان بيش العليا والحضن وعدداً من القرى الصغيرة المجاورة.

وعاش السكان ليلة من العزلة من اتجاه مدينة بيش بسبب سيول فرعية في مجرى وادي بيش؛ ما جعل سكان القرى ينقطعون كلياً لساعات.

وجدّد أهالي قرى بيش الشرقية مطالباتهم بوضع طرقات تتواءم مع كميات السيول والهطولات التي تشهدها القرى، وخصوصاً مع حجم تدفقات واديي بيش وقرى.

وحذّر المتحدث باسم الدفاع المدني يحيى القحطاني؛ المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ؛ لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، مشدداً على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.