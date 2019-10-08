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فبراير المقبل.. جامعة الإمام عبدالرحمن بالدمام تستضيف الملتقى الخامس للسلامة المرورية

لتسليط الضوء على التجارب العالمية في استخدام تقنيات وأنظمة النقل والبنية التحتية للطرق

تستضيف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، بتنظيم من الجمعية السعودية للسلامة المرورية، فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية خلال الفترة من 16- 18 جمادى الآخرة 1441 الموافق 10- 12 فبراير 2020م، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ويأتي المؤتمر في نسخته الخامسة؛ انطلاقًا من حرص الجمعية السعودية للسلامة المرورية على تحسين منظومة السلامة المرورية والنقل، لتعزيز السلامة على الطرق، والعمل على خفض عدد الوفيات والإصابات والإعاقات الناجمة عن حوادث المرور.

من جانبه، ذكر مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش في المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر أمس في الجامعة، أن الملتقى يتناول 7 محاور فنية رئيسية متعلقة بمجال إدارة الحركة والسلامة المرورية والبنية التحتية للطرق من خلال (10) جلسات يتخللها عدة محاضرات يلقيها خبراء وباحثون وأكاديميون من مراكز ومعاهد ومنظمات بحثية عالمية متخصصة في مجال السلامة المرورية والنقل والطرق وصانعي المركبات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدمام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فبراير المقبل.. جامعة الإمام عبدالرحمن بالدمام تستضيف الملتقى الخامس للسلامة المرورية
سبق

تستضيف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، بتنظيم من الجمعية السعودية للسلامة المرورية، فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية خلال الفترة من 16- 18 جمادى الآخرة 1441 الموافق 10- 12 فبراير 2020م، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ويأتي المؤتمر في نسخته الخامسة؛ انطلاقًا من حرص الجمعية السعودية للسلامة المرورية على تحسين منظومة السلامة المرورية والنقل، لتعزيز السلامة على الطرق، والعمل على خفض عدد الوفيات والإصابات والإعاقات الناجمة عن حوادث المرور.

من جانبه، ذكر مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش في المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر أمس في الجامعة، أن الملتقى يتناول 7 محاور فنية رئيسية متعلقة بمجال إدارة الحركة والسلامة المرورية والبنية التحتية للطرق من خلال (10) جلسات يتخللها عدة محاضرات يلقيها خبراء وباحثون وأكاديميون من مراكز ومعاهد ومنظمات بحثية عالمية متخصصة في مجال السلامة المرورية والنقل والطرق وصانعي المركبات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
10:30 AM

فبراير المقبل.. جامعة الإمام عبدالرحمن بالدمام تستضيف الملتقى الخامس للسلامة المرورية

لتسليط الضوء على التجارب العالمية في استخدام تقنيات وأنظمة النقل والبنية التحتية للطرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تستضيف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، بتنظيم من الجمعية السعودية للسلامة المرورية، فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية خلال الفترة من 16- 18 جمادى الآخرة 1441 الموافق 10- 12 فبراير 2020م، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ويأتي المؤتمر في نسخته الخامسة؛ انطلاقًا من حرص الجمعية السعودية للسلامة المرورية على تحسين منظومة السلامة المرورية والنقل، لتعزيز السلامة على الطرق، والعمل على خفض عدد الوفيات والإصابات والإعاقات الناجمة عن حوادث المرور.

من جانبه، ذكر مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش في المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر أمس في الجامعة، أن الملتقى يتناول 7 محاور فنية رئيسية متعلقة بمجال إدارة الحركة والسلامة المرورية والبنية التحتية للطرق من خلال (10) جلسات يتخللها عدة محاضرات يلقيها خبراء وباحثون وأكاديميون من مراكز ومعاهد ومنظمات بحثية عالمية متخصصة في مجال السلامة المرورية والنقل والطرق وصانعي المركبات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

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