النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للحد من "كورونا".. مدير "صحة حائل" يوجِّه الفِرق التطوعية بمشاركة المواطنين مناسباتهم

بعد أن تصدرت "حائل" مدن السعودية بعدد الإصابات بالفيروس منذ الأسبوع الماضي

وجّه مدير صحة حائل، الدكتور حمود الشمري، مساء اليوم فريق صحة حائل التطوعي بمساعدة كل من لديه مناسبة، ويرغب في الالتزام وإلزام ضيوفه بجميع الإجراءات الاحترازية دون استثناء من "فرز بصري - التزام بالعدد - عدم مصافحة أو تقبيل"، وذلك من خلال تمكين الفريق من مساعدته بالحضور لمقر المناسبة، وإلزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية.

وأشار "الشمري" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي إلى أنه ‏بدأ العمل بتنفيذ ذلك مساء أمس في إحدى المناسبات الاجتماعية.

جاء ذلك بعد أن تصدرت مدينة حائل مدن السعودية بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ الأسبوع الماضي.

وقال عبدالرحمن الحميدة، عضو نادي صحة حائل التطوعي، في رد له عبر حسابه على "تويتر": "نشكرك يا دكتور حمود، ونشكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد، على توجيهكما لنا، وفخورون جدًّا أنا وزملائي متطوعو نادي صحة حائل".

وشكر "الحميدة" رئيس الفريق مستشار مدير صحة حائل للمشاركة المجتمعية هشام بن إبراهيم التميمي، واختتم بـ: "بإذن الله الجائحة خلال الفترة القادمة راح تزول عنا".

وأضاف الدكتور عيادة العيادة: "جهود عملية مشكورة من إدارة الصحة في منطقة حائل، تأتي ضمن اهتمام ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية بالمواطن، ومتابعة سمو أمير المنطقة -حفظه الله-".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
للحد من "كورونا".. مدير "صحة حائل" يوجِّه الفِرق التطوعية بمشاركة المواطنين مناسباتهم
سبق

وجّه مدير صحة حائل، الدكتور حمود الشمري، مساء اليوم فريق صحة حائل التطوعي بمساعدة كل من لديه مناسبة، ويرغب في الالتزام وإلزام ضيوفه بجميع الإجراءات الاحترازية دون استثناء من "فرز بصري - التزام بالعدد - عدم مصافحة أو تقبيل"، وذلك من خلال تمكين الفريق من مساعدته بالحضور لمقر المناسبة، وإلزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية.

وأشار "الشمري" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي إلى أنه ‏بدأ العمل بتنفيذ ذلك مساء أمس في إحدى المناسبات الاجتماعية.

جاء ذلك بعد أن تصدرت مدينة حائل مدن السعودية بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ الأسبوع الماضي.

وقال عبدالرحمن الحميدة، عضو نادي صحة حائل التطوعي، في رد له عبر حسابه على "تويتر": "نشكرك يا دكتور حمود، ونشكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد، على توجيهكما لنا، وفخورون جدًّا أنا وزملائي متطوعو نادي صحة حائل".

وشكر "الحميدة" رئيس الفريق مستشار مدير صحة حائل للمشاركة المجتمعية هشام بن إبراهيم التميمي، واختتم بـ: "بإذن الله الجائحة خلال الفترة القادمة راح تزول عنا".

وأضاف الدكتور عيادة العيادة: "جهود عملية مشكورة من إدارة الصحة في منطقة حائل، تأتي ضمن اهتمام ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية بالمواطن، ومتابعة سمو أمير المنطقة -حفظه الله-".

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
12:06 AM

للحد من "كورونا".. مدير "صحة حائل" يوجِّه الفِرق التطوعية بمشاركة المواطنين مناسباتهم

بعد أن تصدرت "حائل" مدن السعودية بعدد الإصابات بالفيروس منذ الأسبوع الماضي

A A A
خالد السليمي - حائل
3
1,113

وجّه مدير صحة حائل، الدكتور حمود الشمري، مساء اليوم فريق صحة حائل التطوعي بمساعدة كل من لديه مناسبة، ويرغب في الالتزام وإلزام ضيوفه بجميع الإجراءات الاحترازية دون استثناء من "فرز بصري - التزام بالعدد - عدم مصافحة أو تقبيل"، وذلك من خلال تمكين الفريق من مساعدته بالحضور لمقر المناسبة، وإلزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية.

وأشار "الشمري" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي إلى أنه ‏بدأ العمل بتنفيذ ذلك مساء أمس في إحدى المناسبات الاجتماعية.

جاء ذلك بعد أن تصدرت مدينة حائل مدن السعودية بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ الأسبوع الماضي.

وقال عبدالرحمن الحميدة، عضو نادي صحة حائل التطوعي، في رد له عبر حسابه على "تويتر": "نشكرك يا دكتور حمود، ونشكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد، على توجيهكما لنا، وفخورون جدًّا أنا وزملائي متطوعو نادي صحة حائل".

وشكر "الحميدة" رئيس الفريق مستشار مدير صحة حائل للمشاركة المجتمعية هشام بن إبراهيم التميمي، واختتم بـ: "بإذن الله الجائحة خلال الفترة القادمة راح تزول عنا".

وأضاف الدكتور عيادة العيادة: "جهود عملية مشكورة من إدارة الصحة في منطقة حائل، تأتي ضمن اهتمام ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية بالمواطن، ومتابعة سمو أمير المنطقة -حفظه الله-".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,020
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,368
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,391
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,765

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة