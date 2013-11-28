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رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش إلى عاصمة الإقليم المتمرد

"جولا" أشار إلى سيطرته عليها بالكامل

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن القوات الحكومية دخلت اليوم (السبت) إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي المتمرد.
وقال "أحمد" في خطاب متلفز: "إن الجيش تمكن من دخول ميكيلي، دون أن يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء"، وفقًا لـ "فرانس 24".
من ناحية أخرى، ذكر رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الإقليم بالكامل.

إثيوبيا رئيس الوزراء الإثيوبي

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش إلى عاصمة الإقليم المتمرد
سبق

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن القوات الحكومية دخلت اليوم (السبت) إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي المتمرد.
وقال "أحمد" في خطاب متلفز: "إن الجيش تمكن من دخول ميكيلي، دون أن يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء"، وفقًا لـ "فرانس 24".
من ناحية أخرى، ذكر رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الإقليم بالكامل.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
08:52 PM

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش إلى عاصمة الإقليم المتمرد

"جولا" أشار إلى سيطرته عليها بالكامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن القوات الحكومية دخلت اليوم (السبت) إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي المتمرد.
وقال "أحمد" في خطاب متلفز: "إن الجيش تمكن من دخول ميكيلي، دون أن يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء"، وفقًا لـ "فرانس 24".
من ناحية أخرى، ذكر رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الإقليم بالكامل.

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