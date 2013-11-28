أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن القوات الحكومية دخلت اليوم (السبت) إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي المتمرد. وقال "أحمد" في خطاب متلفز: "إن الجيش تمكن من دخول ميكيلي، دون أن يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء"، وفقًا لـ "فرانس 24". من ناحية أخرى، ذكر رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الإقليم بالكامل.

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش إلى عاصمة الإقليم المتمرد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-28 أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن القوات الحكومية دخلت اليوم (السبت) إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي المتمرد.

وقال "أحمد" في خطاب متلفز: "إن الجيش تمكن من دخول ميكيلي، دون أن يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء"، وفقًا لـ "فرانس 24".

من ناحية أخرى، ذكر رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الإقليم بالكامل.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 08:52 PM

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش إلى عاصمة الإقليم المتمرد "جولا" أشار إلى سيطرته عليها بالكامل





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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن القوات الحكومية دخلت اليوم (السبت) إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي المتمرد.

وقال "أحمد" في خطاب متلفز: "إن الجيش تمكن من دخول ميكيلي، دون أن يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء"، وفقًا لـ "فرانس 24".

من ناحية أخرى، ذكر رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الإقليم بالكامل.