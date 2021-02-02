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شاهد.. الصور الفائزة في مسابقة السفر الدولي لعام 2020

عبر 4 فئات ومن الهاتف الذكي

أعلنت الصور الفائزة بالمسابقة السنوية للأعمال الفوتوغرافية من مصورين هواة ومحترفين من أكثر من 140 دولة حول العالم، وجمعت الصور طيورًا على الشاطئ وحيوانات الشتاء والبحر وغيرها من المعبرات الفوتوغرافية.

وضمت لجنة التحكيم من خبراء التصوير، بما في ذلك المصور الحائز على جائزة بوليتزر و إسدراس وجائزة "م سواريز".


وقسمت المسابقة إلى فئات مختلفة، وهي تتضمن 4 أقسام خاصة بالملفات، وهي "فن السفر" و"كوكب مهدد بالانقراض" و"أشخاص وثقافات" و"تشويق ومغامرات"، وتضمنت فئات أخرى جائزة للصور التي تم التقاطها بواسطة هاتف ذكي، أو عبر جهاز لوحي.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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شاهد.. الصور الفائزة في مسابقة السفر الدولي لعام 2020
سبق

أعلنت الصور الفائزة بالمسابقة السنوية للأعمال الفوتوغرافية من مصورين هواة ومحترفين من أكثر من 140 دولة حول العالم، وجمعت الصور طيورًا على الشاطئ وحيوانات الشتاء والبحر وغيرها من المعبرات الفوتوغرافية.

وضمت لجنة التحكيم من خبراء التصوير، بما في ذلك المصور الحائز على جائزة بوليتزر و إسدراس وجائزة "م سواريز".


وقسمت المسابقة إلى فئات مختلفة، وهي تتضمن 4 أقسام خاصة بالملفات، وهي "فن السفر" و"كوكب مهدد بالانقراض" و"أشخاص وثقافات" و"تشويق ومغامرات"، وتضمنت فئات أخرى جائزة للصور التي تم التقاطها بواسطة هاتف ذكي، أو عبر جهاز لوحي.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
05:49 PM

شاهد.. الصور الفائزة في مسابقة السفر الدولي لعام 2020

عبر 4 فئات ومن الهاتف الذكي

A A A
خالد خليل - الرياض
0
3,735

أعلنت الصور الفائزة بالمسابقة السنوية للأعمال الفوتوغرافية من مصورين هواة ومحترفين من أكثر من 140 دولة حول العالم، وجمعت الصور طيورًا على الشاطئ وحيوانات الشتاء والبحر وغيرها من المعبرات الفوتوغرافية.

وضمت لجنة التحكيم من خبراء التصوير، بما في ذلك المصور الحائز على جائزة بوليتزر و إسدراس وجائزة "م سواريز".


وقسمت المسابقة إلى فئات مختلفة، وهي تتضمن 4 أقسام خاصة بالملفات، وهي "فن السفر" و"كوكب مهدد بالانقراض" و"أشخاص وثقافات" و"تشويق ومغامرات"، وتضمنت فئات أخرى جائزة للصور التي تم التقاطها بواسطة هاتف ذكي، أو عبر جهاز لوحي.

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