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"التجارة" تشهِّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المفروشات بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وتنظيمها دون ترخيص.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

يُشار إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة مكافحة الغش التجاري الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهِّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات
سبق

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المفروشات بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وتنظيمها دون ترخيص.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

يُشار إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
09:40 PM
اخر تعديل
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
07:16 AM

"التجارة" تشهِّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,420

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المفروشات بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وتنظيمها دون ترخيص.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

يُشار إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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