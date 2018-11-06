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أهالي "شعب النخل" بالليث بلا كهرباء واتصالات منذ 4 أيام.. وهنا معاناتهم مع الطرق

طالبوا عبر "سبق" كافة الجهات بضرورة الوقوف على وضع القرية

يعاني سكان " شعب النخل " التابع لمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، من العزلة جراء الأمطار التي هطلت مؤخراً، وانقطاع التيار الكهربائي وكذلك شبكات الاتصالات.

وتلقت "سبق" استغاثة السكان، حيث تحدث العم هلال اليزيدي عن معاناتهم المستمرة منذ أربعة أيام، قائلاً :" تتلخص معاناة السكان في قرية شعب النخل التابع لمركز بني يزيد بمحافظة الليث، والذي يفوق عددهم أكثر من 70 نسمة، في انقطاع التيار الكهربائي منذ السبت الماضي، وكذلك الاتصالات، إلى جانب إغلاق الطرق وجرفها، واحتجاز المواطنين خلفها، في وضع مأساوي".

وأشار إلى أن مطالبتهم المتكررة لدى الجهات ذات العلاقة والمختصة على مدى الأيام الماضية لم تجد نفعاً، لافتاً إلى أن فرقة المواصلات بالمحافظة هي الأخرى لم تنظر في حال الطرق داخل القرية والطريق المؤدي لمركز بني يزيد والذي يسلكله الطلاب والطالبات يومياً بمشقة كبيرة.

وأكد "اليزيدي" أن بعضاً من المواد الغذائية والأدوية تعرضت للتلف نظير انقطاع التيار الكهربائي منذ أربعة أيام وحتى اللحظة، مطالباً كافة الجهات كل فيما يخصه، بالوقوف على وضع القرية وانتشال السكان من المعاناة التي يعيشونها، على وجه السرعة.

وكان عدد من القرى شرقي محافظة الليث شهدت السبت الماضي أمطاراً غزيرة لم تشهدها منذ أعوام أغلقت الطرق وتسببت في جرف الإسفلت وانقطاع الكهرباء والاتصالات، فيما لا تزال بعض القرى تعاني من وطأة النسيان، وعلى رأسها قرية شعب النخل.

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أهالي "شعب النخل" بالليث بلا كهرباء واتصالات منذ 4 أيام.. وهنا معاناتهم مع الطرق
سبق

يعاني سكان " شعب النخل " التابع لمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، من العزلة جراء الأمطار التي هطلت مؤخراً، وانقطاع التيار الكهربائي وكذلك شبكات الاتصالات.

وتلقت "سبق" استغاثة السكان، حيث تحدث العم هلال اليزيدي عن معاناتهم المستمرة منذ أربعة أيام، قائلاً :" تتلخص معاناة السكان في قرية شعب النخل التابع لمركز بني يزيد بمحافظة الليث، والذي يفوق عددهم أكثر من 70 نسمة، في انقطاع التيار الكهربائي منذ السبت الماضي، وكذلك الاتصالات، إلى جانب إغلاق الطرق وجرفها، واحتجاز المواطنين خلفها، في وضع مأساوي".

وأشار إلى أن مطالبتهم المتكررة لدى الجهات ذات العلاقة والمختصة على مدى الأيام الماضية لم تجد نفعاً، لافتاً إلى أن فرقة المواصلات بالمحافظة هي الأخرى لم تنظر في حال الطرق داخل القرية والطريق المؤدي لمركز بني يزيد والذي يسلكله الطلاب والطالبات يومياً بمشقة كبيرة.

وأكد "اليزيدي" أن بعضاً من المواد الغذائية والأدوية تعرضت للتلف نظير انقطاع التيار الكهربائي منذ أربعة أيام وحتى اللحظة، مطالباً كافة الجهات كل فيما يخصه، بالوقوف على وضع القرية وانتشال السكان من المعاناة التي يعيشونها، على وجه السرعة.

وكان عدد من القرى شرقي محافظة الليث شهدت السبت الماضي أمطاراً غزيرة لم تشهدها منذ أعوام أغلقت الطرق وتسببت في جرف الإسفلت وانقطاع الكهرباء والاتصالات، فيما لا تزال بعض القرى تعاني من وطأة النسيان، وعلى رأسها قرية شعب النخل.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
08:38 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:17 PM

أهالي "شعب النخل" بالليث بلا كهرباء واتصالات منذ 4 أيام.. وهنا معاناتهم مع الطرق

طالبوا عبر "سبق" كافة الجهات بضرورة الوقوف على وضع القرية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
5,443

يعاني سكان " شعب النخل " التابع لمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، من العزلة جراء الأمطار التي هطلت مؤخراً، وانقطاع التيار الكهربائي وكذلك شبكات الاتصالات.

وتلقت "سبق" استغاثة السكان، حيث تحدث العم هلال اليزيدي عن معاناتهم المستمرة منذ أربعة أيام، قائلاً :" تتلخص معاناة السكان في قرية شعب النخل التابع لمركز بني يزيد بمحافظة الليث، والذي يفوق عددهم أكثر من 70 نسمة، في انقطاع التيار الكهربائي منذ السبت الماضي، وكذلك الاتصالات، إلى جانب إغلاق الطرق وجرفها، واحتجاز المواطنين خلفها، في وضع مأساوي".

وأشار إلى أن مطالبتهم المتكررة لدى الجهات ذات العلاقة والمختصة على مدى الأيام الماضية لم تجد نفعاً، لافتاً إلى أن فرقة المواصلات بالمحافظة هي الأخرى لم تنظر في حال الطرق داخل القرية والطريق المؤدي لمركز بني يزيد والذي يسلكله الطلاب والطالبات يومياً بمشقة كبيرة.

وأكد "اليزيدي" أن بعضاً من المواد الغذائية والأدوية تعرضت للتلف نظير انقطاع التيار الكهربائي منذ أربعة أيام وحتى اللحظة، مطالباً كافة الجهات كل فيما يخصه، بالوقوف على وضع القرية وانتشال السكان من المعاناة التي يعيشونها، على وجه السرعة.

وكان عدد من القرى شرقي محافظة الليث شهدت السبت الماضي أمطاراً غزيرة لم تشهدها منذ أعوام أغلقت الطرق وتسببت في جرف الإسفلت وانقطاع الكهرباء والاتصالات، فيما لا تزال بعض القرى تعاني من وطأة النسيان، وعلى رأسها قرية شعب النخل.

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