النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يؤكد انسحاب قوات التحالف الدولي من أراضيه إلى الكويت

العملية ستستمر حتى 31 ديسمبر

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم (الاثنين)، انسحاب قوات التحالف الدولي في اتجاه الكويت، ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي.

وأوضح "رسول" أن قوات التحالف الدولي، التي انسحبت باتجاه الكويت، تُعدُّ أول قوة تنسحب من العراق، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن عملية الانسحاب ستستمر حتى 31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وبين الناطق أن من يتبقى هم المستشارون فقط بهدف التدريب، وستتم حمايتهم من قبل القوات العراقية.

وأعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، السبت الماضي انسحاب قوات تابعة لها من العراق إلى قواعدها الأصلية في معسكر بورينغ بالكويت.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
العراق يؤكد انسحاب قوات التحالف الدولي من أراضيه إلى الكويت
سبق

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم (الاثنين)، انسحاب قوات التحالف الدولي في اتجاه الكويت، ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي.

وأوضح "رسول" أن قوات التحالف الدولي، التي انسحبت باتجاه الكويت، تُعدُّ أول قوة تنسحب من العراق، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن عملية الانسحاب ستستمر حتى 31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وبين الناطق أن من يتبقى هم المستشارون فقط بهدف التدريب، وستتم حمايتهم من قبل القوات العراقية.

وأعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، السبت الماضي انسحاب قوات تابعة لها من العراق إلى قواعدها الأصلية في معسكر بورينغ بالكويت.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
03:33 PM

العراق يؤكد انسحاب قوات التحالف الدولي من أراضيه إلى الكويت

العملية ستستمر حتى 31 ديسمبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,175

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم (الاثنين)، انسحاب قوات التحالف الدولي في اتجاه الكويت، ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي.

وأوضح "رسول" أن قوات التحالف الدولي، التي انسحبت باتجاه الكويت، تُعدُّ أول قوة تنسحب من العراق، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن عملية الانسحاب ستستمر حتى 31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وبين الناطق أن من يتبقى هم المستشارون فقط بهدف التدريب، وستتم حمايتهم من قبل القوات العراقية.

وأعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، السبت الماضي انسحاب قوات تابعة لها من العراق إلى قواعدها الأصلية في معسكر بورينغ بالكويت.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,556
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,245

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة