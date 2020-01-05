النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظة صامطة تشارك بمهرجان جازان الشتوي الثاني عشر

140 مشاركًا في المسيرة يتقدّمهم أبناء شهداء الواجب

شاركت محافظة صامطة بالحد الجنوبي، في المهرجان الشتوي الثاني عشر، الذي رعاه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء يوم الجمعة الماضي، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وذلك في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جازان.

وأوضح محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، أن المحافظة شاركت بمجسم يعبر عن جبل طويق ويقف عليه صقر، وهو مجسم يمثل مقولة سيدي سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، حين قال: "همة السعوديين مثل جبل طويق لن تنكسر".

وأضاف "زعلة": أنه "بلغ إجمالي المشاركين في المسيرة الكرنفالية أكثر من 140 مشاركًا من أبناء المحافظة ما بين فرق شعبية وأخرى كرنفالية، ويتقدّمهم عدد من أبناء الشهداء".

واختتم "زعلة" حديثه بالشكر والتقدير لمركزَي القفل والسهي، وبلدية صامطة وبلدية السهي وبلدية القفل، ولجنة التنمية الاجتماعية بصامطة؛ على إنجاز المجسم والمشاركات المصاحبة.

الحد الجنوبي محافظة صامطة المهرجان الشتوي الثاني عشر أمير جازان الأمير محمد بن ناصر نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظة صامطة تشارك بمهرجان جازان الشتوي الثاني عشر
سبق

شاركت محافظة صامطة بالحد الجنوبي، في المهرجان الشتوي الثاني عشر، الذي رعاه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء يوم الجمعة الماضي، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وذلك في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جازان.

وأوضح محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، أن المحافظة شاركت بمجسم يعبر عن جبل طويق ويقف عليه صقر، وهو مجسم يمثل مقولة سيدي سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، حين قال: "همة السعوديين مثل جبل طويق لن تنكسر".

وأضاف "زعلة": أنه "بلغ إجمالي المشاركين في المسيرة الكرنفالية أكثر من 140 مشاركًا من أبناء المحافظة ما بين فرق شعبية وأخرى كرنفالية، ويتقدّمهم عدد من أبناء الشهداء".

واختتم "زعلة" حديثه بالشكر والتقدير لمركزَي القفل والسهي، وبلدية صامطة وبلدية السهي وبلدية القفل، ولجنة التنمية الاجتماعية بصامطة؛ على إنجاز المجسم والمشاركات المصاحبة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
10:09 PM

محافظة صامطة تشارك بمهرجان جازان الشتوي الثاني عشر

140 مشاركًا في المسيرة يتقدّمهم أبناء شهداء الواجب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
267

شاركت محافظة صامطة بالحد الجنوبي، في المهرجان الشتوي الثاني عشر، الذي رعاه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء يوم الجمعة الماضي، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وذلك في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جازان.

وأوضح محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، أن المحافظة شاركت بمجسم يعبر عن جبل طويق ويقف عليه صقر، وهو مجسم يمثل مقولة سيدي سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، حين قال: "همة السعوديين مثل جبل طويق لن تنكسر".

وأضاف "زعلة": أنه "بلغ إجمالي المشاركين في المسيرة الكرنفالية أكثر من 140 مشاركًا من أبناء المحافظة ما بين فرق شعبية وأخرى كرنفالية، ويتقدّمهم عدد من أبناء الشهداء".

واختتم "زعلة" حديثه بالشكر والتقدير لمركزَي القفل والسهي، وبلدية صامطة وبلدية السهي وبلدية القفل، ولجنة التنمية الاجتماعية بصامطة؛ على إنجاز المجسم والمشاركات المصاحبة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,688

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة