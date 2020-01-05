محافظة صامطة تشارك بمهرجان جازان الشتوي الثاني عشر

140 مشاركًا في المسيرة يتقدّمهم أبناء شهداء الواجب

شاركت محافظة صامطة بالحد الجنوبي، في المهرجان الشتوي الثاني عشر، الذي رعاه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء يوم الجمعة الماضي، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وذلك في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جازان.

وأوضح محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، أن المحافظة شاركت بمجسم يعبر عن جبل طويق ويقف عليه صقر، وهو مجسم يمثل مقولة سيدي سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، حين قال: "همة السعوديين مثل جبل طويق لن تنكسر".

وأضاف "زعلة": أنه "بلغ إجمالي المشاركين في المسيرة الكرنفالية أكثر من 140 مشاركًا من أبناء المحافظة ما بين فرق شعبية وأخرى كرنفالية، ويتقدّمهم عدد من أبناء الشهداء".

واختتم "زعلة" حديثه بالشكر والتقدير لمركزَي القفل والسهي، وبلدية صامطة وبلدية السهي وبلدية القفل، ولجنة التنمية الاجتماعية بصامطة؛ على إنجاز المجسم والمشاركات المصاحبة.