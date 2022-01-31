إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا للوطن

قنصل المملكة بسيدني اطمأن عليه قبل نقله وشكر الفريق والطيّارين على جهودهم

أكّدت القنصلية العامة للمملكة في سيدني، أنه إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتوفير طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا إلى المملكة، اطمأن القنصل العام مشاري بن نحيت؛ اليوم الإثنين، على حالة المواطن قبل نقله للمملكة.

وقالت القنصلية إن "ابن نحيت" تمنى للمواطن الشفاء العاجل، كما شكر الفريق الطبي والطيّارين على جهودهم.