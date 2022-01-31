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إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا للوطن

قنصل المملكة بسيدني اطمأن عليه قبل نقله وشكر الفريق والطيّارين على جهودهم

أكّدت القنصلية العامة للمملكة في سيدني، أنه إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتوفير طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا إلى المملكة، اطمأن القنصل العام مشاري بن نحيت؛ اليوم الإثنين، على حالة المواطن قبل نقله للمملكة.

وقالت القنصلية إن "ابن نحيت" تمنى للمواطن الشفاء العاجل، كما شكر الفريق الطبي والطيّارين على جهودهم.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إخلاء طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا للوطن
سبق

أكّدت القنصلية العامة للمملكة في سيدني، أنه إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتوفير طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا إلى المملكة، اطمأن القنصل العام مشاري بن نحيت؛ اليوم الإثنين، على حالة المواطن قبل نقله للمملكة.

وقالت القنصلية إن "ابن نحيت" تمنى للمواطن الشفاء العاجل، كما شكر الفريق الطبي والطيّارين على جهودهم.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
01:28 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:06 AM

إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا للوطن

قنصل المملكة بسيدني اطمأن عليه قبل نقله وشكر الفريق والطيّارين على جهودهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,354

أكّدت القنصلية العامة للمملكة في سيدني، أنه إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتوفير طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا إلى المملكة، اطمأن القنصل العام مشاري بن نحيت؛ اليوم الإثنين، على حالة المواطن قبل نقله للمملكة.

وقالت القنصلية إن "ابن نحيت" تمنى للمواطن الشفاء العاجل، كما شكر الفريق الطبي والطيّارين على جهودهم.

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