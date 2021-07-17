النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 45591 إصابة جديدة و1456 وفاة بكورونا

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجّلت 1456 وفاة جديدة بفيروس كورونا و45591 إصابة أمس.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البرازيل 19 مليوناً و308109، بينما وصل عدد الوفيات إلى 540398.

الرئيسية/ محطات

اعلان
في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 45591 إصابة جديدة و1456 وفاة بكورونا
سبق

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجّلت 1456 وفاة جديدة بفيروس كورونا و45591 إصابة أمس.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البرازيل 19 مليوناً و308109، بينما وصل عدد الوفيات إلى 540398.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
10:23 AM

في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 45591 إصابة جديدة و1456 وفاة بكورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
69

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجّلت 1456 وفاة جديدة بفيروس كورونا و45591 إصابة أمس.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البرازيل 19 مليوناً و308109، بينما وصل عدد الوفيات إلى 540398.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,945
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,412
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,858

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة