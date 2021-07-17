في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 45591 إصابة جديدة و1456 وفاة بكورونا

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجّلت 1456 وفاة جديدة بفيروس كورونا و45591 إصابة أمس.
وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البرازيل 19 مليوناً و308109، بينما وصل عدد الوفيات إلى 540398.
قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجّلت 1456 وفاة جديدة بفيروس كورونا و45591 إصابة أمس.
وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البرازيل 19 مليوناً و308109، بينما وصل عدد الوفيات إلى 540398.
قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجّلت 1456 وفاة جديدة بفيروس كورونا و45591 إصابة أمس.
وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البرازيل 19 مليوناً و308109، بينما وصل عدد الوفيات إلى 540398.
قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجّلت 1456 وفاة جديدة بفيروس كورونا و45591 إصابة أمس.
وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البرازيل 19 مليوناً و308109، بينما وصل عدد الوفيات إلى 540398.