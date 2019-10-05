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السفارة في لندن تحذر السعوديين من مظاهرات الغد

دعت لاتباع تعليمات السلطات الرسمية في المملكة المتحدة

دعت السفارة السعودية في لندن المواطنين السعوديين الموجودين في المدينة إلى الحذر، واتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الرسمية في المملكة المتحدة.

وقالت السفارة السعودية في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، اليوم السبت: نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد.. تؤكد السفارة على ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر.

لندن المملكة المتحدة السفارة السعودية في لندن وزارة الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة في لندن تحذر السعوديين من مظاهرات الغد
سبق

دعت السفارة السعودية في لندن المواطنين السعوديين الموجودين في المدينة إلى الحذر، واتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الرسمية في المملكة المتحدة.

وقالت السفارة السعودية في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، اليوم السبت: نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد.. تؤكد السفارة على ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
04:04 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
05:07 PM

السفارة في لندن تحذر السعوديين من مظاهرات الغد

دعت لاتباع تعليمات السلطات الرسمية في المملكة المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,858

دعت السفارة السعودية في لندن المواطنين السعوديين الموجودين في المدينة إلى الحذر، واتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الرسمية في المملكة المتحدة.

وقالت السفارة السعودية في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، اليوم السبت: نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد.. تؤكد السفارة على ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر.

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