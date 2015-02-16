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"الاتصالات": 20 مل ثانية متوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة

خلال الربع الرابع من عام 2021

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تسجيل معدل 20 مل ثانية كمتوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2021.

وكشفت الهيئة في تقرير الربع الرابع من عام 2021 لمبادرة "GameMode"، عن تصدر شركة سلام لمتوسط زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت الثابت بعد تسجيلها 10 مل ثانية، وجاءت شركة موبايلي ثانية بـ12 مل ثانية، تلتها شركات الاتصالات السعودية STC ثالثة بـ20 مل ثانية، وزين رابعة بـ30 مل ثانية، وأخيرًا شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" بـ31 مل ثانية.

كما كشف التقرير عن بلوغ زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل في المملكة 34 مل ثانية.

وبحسب بيانات التقرير: فقد تصدرت شركة موبايلي نظيراتها في متوسط زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل بعد أن سجلت 30 مل ثانية، جاءت بعدها شركة زين بـ32 مل ثانية، فيما سجلت الاتصالات السعودية STC معدل 35 مل ثانية لتكون ثالث مقدمي الخدمات في هذا التصنيف.

وعلى صعيد شبكات الجيل الخامس المتنقل أظهر التقرير تسجيل معدل 26 مل ثانية كمتوسط زمن الاستجابة في المملكة؛ حيث جاءت شركة موبايلي في الصدارة بـ 23 مل ثانية، تلتها شركة زين بـ25 مل ثانية، ثم الاتصالات السعودية STC بمعدل 28 مل ثانية.

ورصد التقرير تصدر شركة موبايلي لمقدمي الخدمات في زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل في مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم ونجران وجازان وعسير ومكة المكرمة والباحة، كما تصدرت شركة الاتصالات السعودية STC مقدمي الخدمات في مناطق الجوف وتبوك، في الوقت الذي تصدرت فيه شركة زين في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة.

يشار إلى أن مبادرة "GameMode" أسهمت في تحسن نسبة متوسط زمن الاستجابة "Ping" بما يصل إلى 82%، إضافة إلى رعاية ودعم 6 بطولات من أكبر بطولات الرياضات الإلكترونية، وتوفير باقات بمميزات للاعبين، استفاد منها أكثر من 6 ملايين مشترك، وتقديم الدعم الفني لأكثر من 100 ألف لاعب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات": 20 مل ثانية متوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تسجيل معدل 20 مل ثانية كمتوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2021.

وكشفت الهيئة في تقرير الربع الرابع من عام 2021 لمبادرة "GameMode"، عن تصدر شركة سلام لمتوسط زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت الثابت بعد تسجيلها 10 مل ثانية، وجاءت شركة موبايلي ثانية بـ12 مل ثانية، تلتها شركات الاتصالات السعودية STC ثالثة بـ20 مل ثانية، وزين رابعة بـ30 مل ثانية، وأخيرًا شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" بـ31 مل ثانية.

كما كشف التقرير عن بلوغ زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل في المملكة 34 مل ثانية.

وبحسب بيانات التقرير: فقد تصدرت شركة موبايلي نظيراتها في متوسط زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل بعد أن سجلت 30 مل ثانية، جاءت بعدها شركة زين بـ32 مل ثانية، فيما سجلت الاتصالات السعودية STC معدل 35 مل ثانية لتكون ثالث مقدمي الخدمات في هذا التصنيف.

وعلى صعيد شبكات الجيل الخامس المتنقل أظهر التقرير تسجيل معدل 26 مل ثانية كمتوسط زمن الاستجابة في المملكة؛ حيث جاءت شركة موبايلي في الصدارة بـ 23 مل ثانية، تلتها شركة زين بـ25 مل ثانية، ثم الاتصالات السعودية STC بمعدل 28 مل ثانية.

ورصد التقرير تصدر شركة موبايلي لمقدمي الخدمات في زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل في مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم ونجران وجازان وعسير ومكة المكرمة والباحة، كما تصدرت شركة الاتصالات السعودية STC مقدمي الخدمات في مناطق الجوف وتبوك، في الوقت الذي تصدرت فيه شركة زين في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة.

يشار إلى أن مبادرة "GameMode" أسهمت في تحسن نسبة متوسط زمن الاستجابة "Ping" بما يصل إلى 82%، إضافة إلى رعاية ودعم 6 بطولات من أكبر بطولات الرياضات الإلكترونية، وتوفير باقات بمميزات للاعبين، استفاد منها أكثر من 6 ملايين مشترك، وتقديم الدعم الفني لأكثر من 100 ألف لاعب.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
05:22 PM

"الاتصالات": 20 مل ثانية متوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة

خلال الربع الرابع من عام 2021

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تسجيل معدل 20 مل ثانية كمتوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2021.

وكشفت الهيئة في تقرير الربع الرابع من عام 2021 لمبادرة "GameMode"، عن تصدر شركة سلام لمتوسط زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت الثابت بعد تسجيلها 10 مل ثانية، وجاءت شركة موبايلي ثانية بـ12 مل ثانية، تلتها شركات الاتصالات السعودية STC ثالثة بـ20 مل ثانية، وزين رابعة بـ30 مل ثانية، وأخيرًا شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" بـ31 مل ثانية.

كما كشف التقرير عن بلوغ زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل في المملكة 34 مل ثانية.

وبحسب بيانات التقرير: فقد تصدرت شركة موبايلي نظيراتها في متوسط زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل بعد أن سجلت 30 مل ثانية، جاءت بعدها شركة زين بـ32 مل ثانية، فيما سجلت الاتصالات السعودية STC معدل 35 مل ثانية لتكون ثالث مقدمي الخدمات في هذا التصنيف.

وعلى صعيد شبكات الجيل الخامس المتنقل أظهر التقرير تسجيل معدل 26 مل ثانية كمتوسط زمن الاستجابة في المملكة؛ حيث جاءت شركة موبايلي في الصدارة بـ 23 مل ثانية، تلتها شركة زين بـ25 مل ثانية، ثم الاتصالات السعودية STC بمعدل 28 مل ثانية.

ورصد التقرير تصدر شركة موبايلي لمقدمي الخدمات في زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل في مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم ونجران وجازان وعسير ومكة المكرمة والباحة، كما تصدرت شركة الاتصالات السعودية STC مقدمي الخدمات في مناطق الجوف وتبوك، في الوقت الذي تصدرت فيه شركة زين في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة.

يشار إلى أن مبادرة "GameMode" أسهمت في تحسن نسبة متوسط زمن الاستجابة "Ping" بما يصل إلى 82%، إضافة إلى رعاية ودعم 6 بطولات من أكبر بطولات الرياضات الإلكترونية، وتوفير باقات بمميزات للاعبين، استفاد منها أكثر من 6 ملايين مشترك، وتقديم الدعم الفني لأكثر من 100 ألف لاعب.

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