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رئيس هيئة الهلال الأحمر يعزي في وفاة  المسعف هاني عيسى

دعا القاسم المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وواسع فضله

قدم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أحر التعازي إلى أسرة المسعف هاني يوسف عيسى الذي يعمل فني إسعاف في أحد المراكز الإسعافية بمنطقة المدينة المنورة والذي توفاه الله صباح يوم الأحد الماضي بحادث دهس أثناء مباشرته لحالة إسعافية.

وعبر الدكتور القاسم خلال اتصاله الهاتفي عن بالغ أسفه وتعازيه لأسرة المسعف هاني يوسف، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وواسع فضله، ومشيداً في الوقت نفسه بالعمل الإنساني الذي قام به حيث إن الفقيد توفي أثناء سعيه لإنقاذ شخص آخر وهي السمة الأعلى في العمل الإنساني الذي يقوم به منسوبو الهيئة لاسيما وأنهم خلال عملهم يسعون بشكل مستمر في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في أراضي هذا الوطن من خلال مباشرتهم للحالات الطارئة .

وقال الدكتور القاسم إن منسوبي الهيئة العاملين في الميدان معرضين للضغوط النفسية ولمشاهد بشعة على مدار اليوم والساعة وقد تكون تلك المناظر المؤلمة هي مناظر لأحد أقاربهم أو أسرهم ورغم ذلك يتفانون في تقديم واجبهم الإنساني كل ذلك أملاً في أن يكون ذلك العمل سبباً بعد الله في إنقاذ تلك الأرواح.

وبين الدكتور القاسم بأن هناك الكثير في الميدان ممن قد تعرضوا لمواقف صعبة من جراء مباشرتهم لحوادث نتج عنها وفاة أقارب أو زملاء لهم، كما حصل هذا في حادث المسعف هاني يوسف عيسى، ورغم ذلك ولله الحمد كان إيمانهم بالله ثم بواجبهم الإنساني سبباً في أن يتماسكوا مع هول الموقف ويقوموا بتقديم الرعاية الإسعافية الطارئة لمحتاجيها في تلك الحوادث .

واختتم الدكتور القاسم حديثه بأن الهيئة تحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لمنسوبيها بالإضافة إلى تقديم برامج دعم نفسي لمنسوبيها الذين يتعرضون لصدمات نفسية من جراء مباشرتهم لحوادث قد يكون أطرافها أحد أفراد أسرهم أو زملائهم في العمل، حيث تحرص الهيئةعلى تكثيف برامج الدعم النفسي لهم وتقديم الرعاية لهم حتى لا تؤثر تلك المواقف والصدمات على حياتهم الشخصية مستقبلاً، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الله جميع أموات المسلمين بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أقرباءهم وذويهم الصبر والسلوان.

رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس هيئة الهلال الأحمر يعزي في وفاة  المسعف هاني عيسى
سبق

قدم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أحر التعازي إلى أسرة المسعف هاني يوسف عيسى الذي يعمل فني إسعاف في أحد المراكز الإسعافية بمنطقة المدينة المنورة والذي توفاه الله صباح يوم الأحد الماضي بحادث دهس أثناء مباشرته لحالة إسعافية.

وعبر الدكتور القاسم خلال اتصاله الهاتفي عن بالغ أسفه وتعازيه لأسرة المسعف هاني يوسف، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وواسع فضله، ومشيداً في الوقت نفسه بالعمل الإنساني الذي قام به حيث إن الفقيد توفي أثناء سعيه لإنقاذ شخص آخر وهي السمة الأعلى في العمل الإنساني الذي يقوم به منسوبو الهيئة لاسيما وأنهم خلال عملهم يسعون بشكل مستمر في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في أراضي هذا الوطن من خلال مباشرتهم للحالات الطارئة .

وقال الدكتور القاسم إن منسوبي الهيئة العاملين في الميدان معرضين للضغوط النفسية ولمشاهد بشعة على مدار اليوم والساعة وقد تكون تلك المناظر المؤلمة هي مناظر لأحد أقاربهم أو أسرهم ورغم ذلك يتفانون في تقديم واجبهم الإنساني كل ذلك أملاً في أن يكون ذلك العمل سبباً بعد الله في إنقاذ تلك الأرواح.

وبين الدكتور القاسم بأن هناك الكثير في الميدان ممن قد تعرضوا لمواقف صعبة من جراء مباشرتهم لحوادث نتج عنها وفاة أقارب أو زملاء لهم، كما حصل هذا في حادث المسعف هاني يوسف عيسى، ورغم ذلك ولله الحمد كان إيمانهم بالله ثم بواجبهم الإنساني سبباً في أن يتماسكوا مع هول الموقف ويقوموا بتقديم الرعاية الإسعافية الطارئة لمحتاجيها في تلك الحوادث .

واختتم الدكتور القاسم حديثه بأن الهيئة تحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لمنسوبيها بالإضافة إلى تقديم برامج دعم نفسي لمنسوبيها الذين يتعرضون لصدمات نفسية من جراء مباشرتهم لحوادث قد يكون أطرافها أحد أفراد أسرهم أو زملائهم في العمل، حيث تحرص الهيئةعلى تكثيف برامج الدعم النفسي لهم وتقديم الرعاية لهم حتى لا تؤثر تلك المواقف والصدمات على حياتهم الشخصية مستقبلاً، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الله جميع أموات المسلمين بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أقرباءهم وذويهم الصبر والسلوان.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
02:34 PM

رئيس هيئة الهلال الأحمر يعزي في وفاة  المسعف هاني عيسى

دعا القاسم المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وواسع فضله

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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1,947

قدم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أحر التعازي إلى أسرة المسعف هاني يوسف عيسى الذي يعمل فني إسعاف في أحد المراكز الإسعافية بمنطقة المدينة المنورة والذي توفاه الله صباح يوم الأحد الماضي بحادث دهس أثناء مباشرته لحالة إسعافية.

وعبر الدكتور القاسم خلال اتصاله الهاتفي عن بالغ أسفه وتعازيه لأسرة المسعف هاني يوسف، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وواسع فضله، ومشيداً في الوقت نفسه بالعمل الإنساني الذي قام به حيث إن الفقيد توفي أثناء سعيه لإنقاذ شخص آخر وهي السمة الأعلى في العمل الإنساني الذي يقوم به منسوبو الهيئة لاسيما وأنهم خلال عملهم يسعون بشكل مستمر في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في أراضي هذا الوطن من خلال مباشرتهم للحالات الطارئة .

وقال الدكتور القاسم إن منسوبي الهيئة العاملين في الميدان معرضين للضغوط النفسية ولمشاهد بشعة على مدار اليوم والساعة وقد تكون تلك المناظر المؤلمة هي مناظر لأحد أقاربهم أو أسرهم ورغم ذلك يتفانون في تقديم واجبهم الإنساني كل ذلك أملاً في أن يكون ذلك العمل سبباً بعد الله في إنقاذ تلك الأرواح.

وبين الدكتور القاسم بأن هناك الكثير في الميدان ممن قد تعرضوا لمواقف صعبة من جراء مباشرتهم لحوادث نتج عنها وفاة أقارب أو زملاء لهم، كما حصل هذا في حادث المسعف هاني يوسف عيسى، ورغم ذلك ولله الحمد كان إيمانهم بالله ثم بواجبهم الإنساني سبباً في أن يتماسكوا مع هول الموقف ويقوموا بتقديم الرعاية الإسعافية الطارئة لمحتاجيها في تلك الحوادث .

واختتم الدكتور القاسم حديثه بأن الهيئة تحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لمنسوبيها بالإضافة إلى تقديم برامج دعم نفسي لمنسوبيها الذين يتعرضون لصدمات نفسية من جراء مباشرتهم لحوادث قد يكون أطرافها أحد أفراد أسرهم أو زملائهم في العمل، حيث تحرص الهيئةعلى تكثيف برامج الدعم النفسي لهم وتقديم الرعاية لهم حتى لا تؤثر تلك المواقف والصدمات على حياتهم الشخصية مستقبلاً، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الله جميع أموات المسلمين بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أقرباءهم وذويهم الصبر والسلوان.

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