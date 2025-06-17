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شاهد.. فحص "كورونا" من السيارة عن طريق الفم خلال دقيقة ونصف

بعد حجز مواعيد عن طريق تطبيق "صحتي"

أصبح فحص فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في المملكة للراغبين اليوم سهلاً من المركبات دون الحاجة إلى الخروج منها، وخلال دقيقة ونصف فقط!

وتجري طريقة الفحص عبر حجز مواعيد عن طريق تطبيق "صحتي" للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أعراض، ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم.

ويستطيع المواطن أو المقيم الذهاب إلى أي موقع حددته وزارة الصحة في مختلف مدن المملكة عن طريق الحجز من خلال "التطبيق".

وبعد ذلك، يحدد التطبيق أقرب المراكز للراغب بالفحص، كما يضع التطبيق أسئلة أولية لمعرفة حالة الأشخاص حول إذا ما كان لديهم أعراض أو خالطوا حالات مصابة.

ويوجد في العاصمة الرياض ثلاث محطات فحص مخصصة للفحص الموسع، وهي في حي الملز وبوابة المطار والدرعية.

وبحسب تقرير خلف الخلف لقناة mbc، فإن حي الملز بالرياض يتضمن ثماني محطات تخدم سبعة آلاف شخص يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ليلاً.

وتبدأ إجراءات الفحص الذي لا يستغرق سوى دقيقة ونصف فقط بإظهار الهوية للموظف للتأكد من البيانات الشخصية، ثم يتوجه الشخص لأخذ المسحة من الفم بدلا من الأنف، وترسل النتيجة برسالة نصية sms إلى الجوال خلال ثلاثة أيام.

وكانت وزارة الصحة أعلنت استكمال تشغيل المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في المملكة، تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفايروس حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.


وأكدت " الصحة" أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل أو زيارة المساكن، بل ستنفذ عبر منافذ عدة، منها: مراكز لفحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة أنشئت في عدة مدن، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر تطبيق إلكتروني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. فحص "كورونا" من السيارة عن طريق الفم خلال دقيقة ونصف
سبق

أصبح فحص فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في المملكة للراغبين اليوم سهلاً من المركبات دون الحاجة إلى الخروج منها، وخلال دقيقة ونصف فقط!

وتجري طريقة الفحص عبر حجز مواعيد عن طريق تطبيق "صحتي" للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أعراض، ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم.

ويستطيع المواطن أو المقيم الذهاب إلى أي موقع حددته وزارة الصحة في مختلف مدن المملكة عن طريق الحجز من خلال "التطبيق".

وبعد ذلك، يحدد التطبيق أقرب المراكز للراغب بالفحص، كما يضع التطبيق أسئلة أولية لمعرفة حالة الأشخاص حول إذا ما كان لديهم أعراض أو خالطوا حالات مصابة.

ويوجد في العاصمة الرياض ثلاث محطات فحص مخصصة للفحص الموسع، وهي في حي الملز وبوابة المطار والدرعية.

وبحسب تقرير خلف الخلف لقناة mbc، فإن حي الملز بالرياض يتضمن ثماني محطات تخدم سبعة آلاف شخص يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ليلاً.

وتبدأ إجراءات الفحص الذي لا يستغرق سوى دقيقة ونصف فقط بإظهار الهوية للموظف للتأكد من البيانات الشخصية، ثم يتوجه الشخص لأخذ المسحة من الفم بدلا من الأنف، وترسل النتيجة برسالة نصية sms إلى الجوال خلال ثلاثة أيام.

وكانت وزارة الصحة أعلنت استكمال تشغيل المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في المملكة، تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفايروس حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.


وأكدت " الصحة" أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل أو زيارة المساكن، بل ستنفذ عبر منافذ عدة، منها: مراكز لفحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة أنشئت في عدة مدن، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر تطبيق إلكتروني.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:34 PM

شاهد.. فحص "كورونا" من السيارة عن طريق الفم خلال دقيقة ونصف

بعد حجز مواعيد عن طريق تطبيق "صحتي"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
4,309

أصبح فحص فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في المملكة للراغبين اليوم سهلاً من المركبات دون الحاجة إلى الخروج منها، وخلال دقيقة ونصف فقط!

وتجري طريقة الفحص عبر حجز مواعيد عن طريق تطبيق "صحتي" للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أعراض، ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم.

ويستطيع المواطن أو المقيم الذهاب إلى أي موقع حددته وزارة الصحة في مختلف مدن المملكة عن طريق الحجز من خلال "التطبيق".

وبعد ذلك، يحدد التطبيق أقرب المراكز للراغب بالفحص، كما يضع التطبيق أسئلة أولية لمعرفة حالة الأشخاص حول إذا ما كان لديهم أعراض أو خالطوا حالات مصابة.

ويوجد في العاصمة الرياض ثلاث محطات فحص مخصصة للفحص الموسع، وهي في حي الملز وبوابة المطار والدرعية.

وبحسب تقرير خلف الخلف لقناة mbc، فإن حي الملز بالرياض يتضمن ثماني محطات تخدم سبعة آلاف شخص يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ليلاً.

وتبدأ إجراءات الفحص الذي لا يستغرق سوى دقيقة ونصف فقط بإظهار الهوية للموظف للتأكد من البيانات الشخصية، ثم يتوجه الشخص لأخذ المسحة من الفم بدلا من الأنف، وترسل النتيجة برسالة نصية sms إلى الجوال خلال ثلاثة أيام.

وكانت وزارة الصحة أعلنت استكمال تشغيل المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في المملكة، تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفايروس حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.


وأكدت " الصحة" أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل أو زيارة المساكن، بل ستنفذ عبر منافذ عدة، منها: مراكز لفحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة أنشئت في عدة مدن، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر تطبيق إلكتروني.

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