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عملية تُنهي معاناة طفل بسبب تهتك المسالك البولية بـ"ولادة الخميس"

الفريق الطبي قام بتصحيحه وترميمه في جراحة استغرقت 4 ساعات

تمكن قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، بقيادة الدكتور يحيى صقر استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال والدكتور محمد معيض القحطاني اختصاصي جراحة المسالك البولية؛ من إعادة ترميم جزء من المسالك البولية لطفل تعرض لحادث أدى لتهتك في عدة أجزاء من المسالك البولية.

حيث قام الفريق الطبي بتصحيحه وترميمه في عملية معقدة استغرقت ٤ ساعات تكللت - ولله الحمد - بالنجاح.

يُذكر أن قسم جراحة المسالك البولية للأطفال من الأقسام المستحدثة في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، حيث يقوم بعلاج أمراض المسالك البولية ومعالجة العيوب الخلقية لدى الأطفال في الكلى والحالب والمثانة.

مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال

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عملية تُنهي معاناة طفل بسبب تهتك المسالك البولية بـ"ولادة الخميس"
سبق

تمكن قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، بقيادة الدكتور يحيى صقر استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال والدكتور محمد معيض القحطاني اختصاصي جراحة المسالك البولية؛ من إعادة ترميم جزء من المسالك البولية لطفل تعرض لحادث أدى لتهتك في عدة أجزاء من المسالك البولية.

حيث قام الفريق الطبي بتصحيحه وترميمه في عملية معقدة استغرقت ٤ ساعات تكللت - ولله الحمد - بالنجاح.

يُذكر أن قسم جراحة المسالك البولية للأطفال من الأقسام المستحدثة في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، حيث يقوم بعلاج أمراض المسالك البولية ومعالجة العيوب الخلقية لدى الأطفال في الكلى والحالب والمثانة.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
11:35 PM

عملية تُنهي معاناة طفل بسبب تهتك المسالك البولية بـ"ولادة الخميس"

الفريق الطبي قام بتصحيحه وترميمه في جراحة استغرقت 4 ساعات

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بندر آل عوض - عسير
0
1,581

تمكن قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، بقيادة الدكتور يحيى صقر استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال والدكتور محمد معيض القحطاني اختصاصي جراحة المسالك البولية؛ من إعادة ترميم جزء من المسالك البولية لطفل تعرض لحادث أدى لتهتك في عدة أجزاء من المسالك البولية.

حيث قام الفريق الطبي بتصحيحه وترميمه في عملية معقدة استغرقت ٤ ساعات تكللت - ولله الحمد - بالنجاح.

يُذكر أن قسم جراحة المسالك البولية للأطفال من الأقسام المستحدثة في مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، حيث يقوم بعلاج أمراض المسالك البولية ومعالجة العيوب الخلقية لدى الأطفال في الكلى والحالب والمثانة.

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