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تحركات استباقية لمحاصرة كورونا بالمسح النشط.. "الصحة" تفعل الخطوة المهمة وزيادة الأعداد متوقعة

مصر.. تسجيل 171 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 9 أشخاص

"الصحة": ارتفع إجمالي الإصابات لـ 2844 حالة و205 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والإسكان المصرية، اليوم الجمعة، تعافي 50 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، إن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا".

وأضاف: أنه "تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات".

وتابع: أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة".

مصر فيروس كورونا الجديد

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مصر.. تسجيل 171 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 9 أشخاص
سبق

أعلنت وزارة الصحة والإسكان المصرية، اليوم الجمعة، تعافي 50 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، إن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا".

وأضاف: أنه "تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات".

وتابع: أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة".

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
07:26 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
09:03 PM

مصر.. تسجيل 171 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 9 أشخاص

"الصحة": ارتفع إجمالي الإصابات لـ 2844 حالة و205 حالات وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والإسكان المصرية، اليوم الجمعة، تعافي 50 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، إن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا".

وأضاف: أنه "تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات".

وتابع: أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة".

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